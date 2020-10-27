محلية

3 أهداف: نابي سوماه (الفحيحيل)، تاليسون (الساحل)، عبدالله البريكي (الكويت)، باتريك فابيانو (السالمية).

هدفان: حامد الرشيدي، ايمانويل (التضامن)، وسام الادريسي (اليرموك)، سيف الحشان (القادسية)، مبارك الفنيني (السالمية)، رافاييل (الصليبخات).

هدف واحد: عبدالله الشامي، أرون أمبيبي (الفحيحيل)، سيدريك هنري (العربي)، فيصل زايد، فهد الهاجري، أحمد حزام (الكويت)، دينيس سيسوجو، عدي الصيفي، فهد الأنصاري، لوكاس غاتشيو، بدر المطوع، سالم البريكي (القادسية)، فيصل عجب (التضامن)، ليو سيلفا، ماثيو هنريكي، عبدالعزيز اياد، محمد جمال (الساحل)، شبيب الخالدي، ناصر فرج (كاظمة)، محمد الربيع، نيكولاس كوفي (برقان)، عبيد رافع، حسين الحربي (الجهراء)، أحمد الرياحي، محمد دحام، سالم المسلاتي، مشعل فواز (النصر)، عبدالمحسن التركماني، أوسينو سيزار (الشباب)، جيمي سياج، محمد عبيد (خيطان)، محمد العلاطي (الصليبخات)، فواز عايض، فهد الرشيدي (السالمية).

