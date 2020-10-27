الهاجري: ما يصير تسب الخالدي: لم يحصل

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طالب لاعب الكويت فهد الهاجري مسؤولي نادي كاظمة بالتدخل ووضع حد لمهاجم الفريق البرتقالي شبيب الخالدي ومعاقبته لردعه عن التلفظ بكلمات نابية «وفق وصفه»، وقال الهاجري في تصريح تلفزيوني عقب اللقاء الذي جمع الأبيض والبرتقالي وانهى بالتعادل 1-1: «رسالة أوجهها لشبيب الخالدي.. الألفاظ البذيئة داخل الملعب غير مقبولة تماماً لأي لاعب وليس فقط فهد الهاجري.. وعليك ياشبيب الخالدي أن تحترم نفسك، وأنا داخل الملعب احترم نفسي معك ومع اي لاعب في نادي كاظمة».

وأضاف: «في نادي كاظمة جهاز فني محترم ولاعبين محترمين واقدم اعتذاري لهم ان صدر مني اي كلمة علما اني لم اخطئ واتمنى منهم ان يسامحوني»، مضيفا: «انا فهد الهاجري لعبت لسنوات طويلة مع المنتخب والنادي وليس لدي اي مشكلة مع اي لاعب في الدوري.. لم اخطئ مع أحد ولم يخطئ اي لاعب بحقي».

وتابع: «لكن يجي (شبيب) يسب الأب ويسب الأم ويستخدم كلمات بذيئة هذا أمر مرفوض تماماً وهذه الاشياء تؤثر داخل الملعب.. انت يا شبيب لاعب صغير اذا تغلط مع فلان ومع فلان يمكن تنطق داخل الملعب وهذه ليست رسالة تهديد من فهد الهاجري.. ولكن اقطع منك الكرة وتسب الأم هذا مرفوض تماماً.. وانا اخاطب الجهاز الاداري في نادي كاظمة يجب عليكم ان تعاقبوا شبيب الخالدي او تكلمونه..الكلمات البذيئة التي صدرت منه لا يمكن ان تقبل»، مضيفا: «اذا تبي تفوز ياشبيب عليك بالعافية ولكن لا تسب.. يمكن باجر لاعب يخرج من طوره». من جهته، نفى لاعب كاظمة شبيب الخالدي ادعاء مدافع الكويت فهد الهاجري بشتمه «امه وأبيه» وقال الخالدي: انا احترم زميلي في المنتخب فهد، لكن لم يحصل انني شتمت امه واباه، و الحدث بدا بخطأ لي وكلمت الحكم وبعدها تطاول فهد علي وتبادلنا الكلمات دون سب أو شتم.واضاف: «بالنسبة لي لا ارتضي لاحد ان يسب امي وابي ولذلك لا ارضاها للغير وتربيتي تمنعني من هذا الاسلوب والجميع يعرفني»، مشيرا الى ان الذي دعاه الى الرد هو خروج الهاجري بهذا التصريح. وقال: وجه لي فهد كلام لا أستطيع ذكره لكننا اكبر من هذه الامور التي تحدث في الملعب، وأنفي بتاتا تعرضي لأمه وأبيه فهما «محشومين» حيث كان الكلام موجه له شخصيا وعبر الخالدي عن صدمته بادعاء فهد انه سب أمه وأباه وأقسم بانه لم يتعرض لهما والكلام كان بيني وبينه.

