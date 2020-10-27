الجهراء يكرم مبارك العبدالله

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أشاد رئيس نادي الجهراء نواف جديد بالدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ مبارك العبدالله للنادي وما يمثله هذا الدعم من قيمة معنوية ومادية عالية ترتقي بمستوى‏ النادي وحضوره في المجتمع وتسهيل نشاطاته الرياضية المتعددة، خاصة وانه حقق في الفترة الاخيرة تميزا كبيرا في الصعود الى الدوري الممتاز للموسم الرياضي

وأقام النادي حفل تكريم للشيخ مبارك العبد الله ‏حضره رئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي وعدد من الاداريين والرياضيين وذلك تقديراً لدور الشيخ مبارك وما يقدمه من دعم مادي ومعنوي للنادي. من جهته قال الشيخ مبارك العبدالله: إن دعمه للنادي هو استمرار للنهج الذي أرساه والده الشيخ عبد الله المبارك من دعم للرياضة والرياضيين في الكويت وماتركه من مؤسسات وأندية ومرافق رياضية كان له السبق في تأسيسها، وعبّر الشيخ مبارك عن احترامه لهذه الاندية الرياضية واعتزازه بها ومن بينها نادي الجهراء الذي يسعى بجهود حثيثة الى التميز بعمل دؤوب من رئيسه واعضاء مجلس ادارته وكل المنتسبين اليه. وتابع: «هذه الجهات الحيوية تدعم توجه الشباب الى الاهتمام بصحتهم وتقويهم وتمنحهم الدافع للعطاء لهذا الوطن»، متمنيا دوام ازدهار الرياضة الكويتية بدعم وتوجيهات صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الجابر. وقدم نواف جديد درعا تذكارية للشيخ مبارك الذي رافقه في الحضور نجله الشيخ عبد الله مبارك. وألقى جديد كلمة رفع فيها اسمى ايات الشكر والامتنان الى سمو امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين لما يقدمانه من رعايه ابوية ودعم متواصل للشباب والحركة الرياضية في كويتنا الغالية.

