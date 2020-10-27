الكويت بطل «ثلاثيات السلة»

محلية

توج الكويت «أ» بلقب مسابقة ثلاثيات كرة السلة (3 في 3) أول من أمس بعد تغلبه على القادسية في اللقاء النهائي 31-9، في اختتام المنافسات التي نظمها الاتحاد على مدار يومين على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة بمشاركة 16 فريقا يمثلون تسعة أندية.

وحصل برقان على المركز الثالث بعد فوزه على الكويت «ب» 17 - 15.

وقال رئيس الاتحاد رشيد العنزي في تصريح للصحافيين عقب تتويج الفائزين ان المسابقة شهدت مستوى فني جيد بفضل المشاركة الكبيرة من الأندية المحلية مشيدا بتعاونها ما أثمر نجاح المنافسات التي تقتصر المشاركة فيها على أربعة لاعبين لكل فريق بواقع ثلاثة في الملعب ولاعب احتياطي.

وذكر العنزي أن الاتحاد يعتزم اقامة مسابقة مفتوحة لنفس اللعبة خلال الفترة المقبلة ليتسع نطاق المشاركة فيها للأفراد والشركات الى جانب الأندية. ولفت الى أن تنظيم الاتحاد لمثل هذه المسابقات المحلية يستهدف تحسين مركزه دوليا اذ يمنح الاتحاد الدولي نقاطا لكل دولة على كل مسابقة مماثلة.

