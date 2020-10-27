الكبار يبحثون عن التأهل في «كأس الطائرة»

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يخوض كاظمة مواجهة لا تخلو من صعوبة عندما يواجه الجهراء في 07:00 مساء اليوم ضمن المرحلة الثانية من كأس الاتحاد للكرة الطائرة التي تشهد لقاءين آخرين يجمعان القادسية مع الساحل في 05:00، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، فيما يلعب العربي مع اليرموك في 06:00 على صالة الساحل. وكانت 4 فرق تأهلت أول من أمس في الدور الأول من البطولة حيث فاز الكويت على برقان 3-0، والساحل على التضامن بالنتيجة ذاتها، في حين تغلب اليرموك على الصليبخات 3-1، والجهراء على الشباب بالنتيجة ذاتها. وسيلعب الكويت بعد غد مع الفائز من لقاء العربي واليرموك، فيما يلتقي الفائزين من اللقاءين الآخرين في الدور نصف النهائي بعد غد أيضاً.

