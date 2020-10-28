سمو الأمير وولي العهد تسلما تقرير «المحاسبة»

أول النهار

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان امس رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع حيث قدم لسموه التقرير السنوي للسنة المالية 2019/2020.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح ورئيس الديوان الاميري الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الاميري ومدير مكتب صاحب السمو امير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الشيخ خالد العبدالله.

من جانب اخر، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع حيث قدم لسموه نسخة من التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن السنة المالية 2019/2020.

