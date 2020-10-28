لا توظيف للكويتيين في العام 2035

الأولى

حذر تقرير اقتصادي رسمي متخصص من ان الحكومة قد لا تكون قادرة على تعيين المواطنين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بحلول عام 2035 واشار التقرير الصادر عن الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط الى ان هناك تحديات كبرى تواجه مستقبل الكويت الاقتصادي لعل من اهمها ارتفاع عدد سكان البلاد من 1?1 مليون الى 2?3 مليون بمتوسط نمو سنوي يصل الى 3% وهو ما يستدعي خلق مزيد من الفرص الوظيفية بوتيرة اسرع من النمو السكاني حتى لا تقع الدولة بمشكلة البطالة. (طالع ص 09)

وقال التقرير ان القطاع العام لن يكون قادرا على استيعاب اعداد الخريجين الداخلين الى سوق العمل خصوصا اذا ما استمر عجز الميزانية.

واشار التقرير الى ان ثاني تلك التحديات تتمثل في الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيس للدخل والذي يشكل 92% تقريبا وهو ما يضع الحكومة امام مخاوف رئيسة ابرزها: ان النمو السكاني سيؤدي الى تراجع حصة الفرد من برميل النفط من 751 برميلاً سنويا في 2009 الى ما بين 359 و400 برميل سنويا في 2035.

وثالث التحديات المستقبلية التي تواجه الحكومة ما يتعلق بالتحدي المالي، المتمثل في درجة الانكشاف على النفط البالغ 92% وهو ما يقلل من قدرة صانعي القرار على تصور رؤية مستقبلية موثوقة للنمو واحتياجات المستقبل، وهو ما دفع الى عجوزات مالية استمرت من 2014 وحتى الآن مع التعهد الحكومي بدفع رواتب سخية وتقديم منافع اجتماعية، الامر الذي يجعل من الصعوبة تجاوز مستويات العجز بحلول 2035.

ويمثل تحدي التنوع الاقتصادي صداعا حيث لم تتمكن الكويت حتى اليوم من تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب على الرغم من الوعي لدى المسؤولين والمواطنين بأهمية التنوع الاقتصادي في مصادر الدخل، بالاضافة الى تحديات صعوبة بيئة الاعمال وعدم جاهزيتها للتوسع الفوري في القطاع الخاص.