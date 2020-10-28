الاختبارات الورقية تعود للواجهة

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تتجه وزارة التربية، نحو حسم ملف الاختبارات الورقية والالكترونية، حيث يعقد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، صباح اليوم، اجتماعا مع مديري عموم المناطق وموجهي العموم للمواد الدراسية لحسم القرار الخاص بالاختبارات الفصلية وامكانية ان كانت الكترونية او ورقية.

في هذا السياق، علمت النهار من مصادرها ان التواجيه الفنية بحثت الموضوع فيما بينها خلال الاسبوع الحالي، موضحة ان التوجه يسير نحو الاختبارات الورقية لوجود قناعة بصعوبة عقد اختبارات الكترونية للطلبة في ظل المعوقات الموجودة والتي قد تؤثر في سير الاختبارات.

وأشارت المصادر الى ان اهم معضلة تواجه التربية في مسألة عقد اختبارات الكترونية هي في المشاكل التي قد تحدث اثناء عقد الاختبار من ناحية انقطاع الاتصال بالانترنت او وجود اشخاص بجانب الطالب قد يساعدونه في الحل وهو الأمر الذي تنتفي معه اهمية الاختبار الذي لن يقيس حينها اي مستوى للطالب.

ولفتت الى ان اجتماع الوزير الحربي اليوم مع قياديي التربية ذوي الصلة بالاختبارات سيكون حاسما في هذا الجانب، مؤكدة ان جميع القرارات المعلقة بالاختبارات وتواجد الطلبة في المدارس ستخضع لتقدير السلطات الصحية.

في سياق آخر، طالب عدد من رؤساء اقسام المواد الدراسية قياديي التربية بالالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بتوصيفهم الوظيفي ولاسيما القرار رقم 30 لســـــــنــة 2015 وعدم اسناد مهام لهم في المدارس لا تتطابق مع توصيفهم الوظيفي مثل التدريس، مؤكدين ان المسؤوليات التي تقع على عاتقهم ولاسيما مع تطبيق التعليم عن بعد كبيرة وتتطلب بذل الكثير من الجهود.

وأشار رؤساء الأقسام في بيان لهم امس، ان المهام الملقاة على عاتقهم من متابعة المعلمين وتفقد ادائهم في الحصص خاصة بعد تطبيق التعليم عن بعد والذي يتطلب جهودا مضاعفة لمتابعة كل الحصص الافتراضية وتدريب المعلمين على استخدامات البرامج الالكترونية، اضافة الى اعداد الدروس والتأكد منها ومراجعتها واعتمادها، اضافة الى تصميم الاختبارات ومراجعتها ومتابعة رصد درجات الطلبة والتأكد من استلام الواجبات وغيرها من المسؤوليات الالكترونية التي استحدثت اثناء تطبيق التعليم عن بعد الامر الذي يجعل تكليفهم بمسؤوليات جديدة امراً غاية في الصعوبة، مشددين على ضرورة التزام الوزارة بالتوصيف الوظيفي الخاص بهم والمعتمد من الخدمة المدنية.