«التربية» بدأت باستقبال طلبات التسجيل في صندوق رعاية الطلبة «البدون»

الأولى

أعلنت وزارة التربية امس الثلاثاء البدء في استقبال طلبات التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة غير محددي الجنسية والمحتاجين عن العام الدراسي 2020/2021.

وقال الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبد المحسن الحويلة في تصريح صحافي ان استقبال طلبات المتقدمين سيكون في مبنى التعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير من الثالثة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء. ودعا الحويلة المراجعين الى حجز موعد لتقديم الطلبات عبر منصة (متى) مبينا ان الصندوق الخيري سيقوم باستقبال طلبات الطلبة المستوفين لشروط القبول حتى 26 نوفمبرالمقبل.

وافاد بان الميزانية التقديرية للصندوق الخيري للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021 تبلغ نحو سبعة ملايين دينار يستفيد منها اكثر من 18 الف طالب وطالبة لافتا الى ان قبول الطلبات سيتم وفق الشروط المحددة بعد تقديم المستندات الدالة على وجود مشكلات مادية بناء على تقرير الراتب وكشف البنك والأوراق الدالة على المصاريف الشهرية لرب الأسرة.

واضاف ان الشروط تتمثل في وجود بطاقة صالحة للطالب والأب والأم مع شهادة الميلاد للطالب او بلاغ الولادة الى جانب صورة من آخر مؤهلين دراسيين (ناجح) وشهادة لمن يهمه الأمر من المدرسة اضافة الى كشف حساب آخر 3 اشهر وصورة من عقد الايجار مع مطابقة الأصل واثبات الحالة الاجتماعية فضلا عما يفيد بالالتزامات الشهرية للأسرة.

وأوضح الحويلة انه بعد انتهاء لجنة الصندوق الخيري المختصة من مراجعة الطلبات المقدمة وتحديد اسماء المستحقين يتم تسليم الكشوفات التي تحمل اسماء الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية الى المدارس الأهلية والنموذجية الخاصة التي تحتضن الطلبة الخاضعين للصندوق الخيري والتي تبلغ نحو 55 مدرسة ومن ثم يعقبها ايداع دفعات من المبالغ المقررة في حساباتها بالبنوك.

وأكد حرص قطاع التعليم الخاص على احكام الرقابة على الصندوق الخيري وضبط آلية الصرف عبر اجراء تسوية شاملة من خلال صرف الدفعتين الأولى والثانية ومراجعة قوائم التسجيل والتحقق من قيد الطالب بالمدرسة واستمراره بها.