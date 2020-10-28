بيليه ترك قلبه في الكويت!

الأولى

من حكايات «الزمن الجميل» بسنواته الأخيرة في سبعينيات القرن الماضي، واحدة بطلها، أسطورة الكرة البرازيلي بيليه وممثلة مصرية شهيرة، هي الراحلة زبيدة ثروت «صاحبة أجمل عينين عرفتهما السينما المصرية» والتي كشفت بنفسها في مايو 2005 عن الحكاية بلقاء تلفزيوني في قناة «الحياة» التلفزيونية المصرية، فقالت ان اللاعب وقع بحبها من أول نظرة في الكويت، وكان يلاحقها تلفونياً عبر القارات ويطلب منها الزواج، الى أن تكفل الزمن بالحكاية وطواها النسيان. الا أن احتفال اللاعب يوم الجمعة الماضي بعيد ميلاده الثمانين، أعادها من ركام ماضٍ بعيد في الزمن 47 سنة.

روت النجمة المصرية في المقابلة أن مسؤولاً كويتياً دعاها لحضور افتتاح مهرجان في 1973 بالكويت، وصادف حين وصلت ودخلت الى الفندق، أنها وجدت في صالونه ازدحاماً حول شاب محاط بأكاليل ورد أرسلها معجبون، ولم يكن ذلك الأسمر سوى بيليه، ووجدت أنه جاءها في فبراير ذلك العام كلاعب مع فريق «سانتوس» ليخوض مباراة ضد فريق «القادسية» الكويتي، وحين رآها اللاعب صدفة بالفندق، سحرته على ما يبدو، ووقع بحبها سريعاً، وقالت: «لبسني طوق ورد، وأنا مكنتش أعرف ده مين، وجيت مصر لقيته بيكلمني في التليفون» بحسب فيديو مجتزأ من المقابلة.

وقالت أيضاً، انها لم تكن تفهم شيئاً من بيليه، لأنه لم يكن يتحدث الانكليزية وهي غير ملمة بالبرتغالية، علماً أنه كان متزوجاً منذ 1966 وأباً لابن ولد في 1970 باسم «ادينيو» وعمره 50 حالياً، ثم فرق الطلاق في 1982 بين الزوجين، لذلك لم يكن بيليه جدياً حين طلب منها الزواج، أو ربما فهمت منه ذلك بخطأ لغوي، لكننا نسمعها تقول: «بيليه حبني جداً، وكان عاوز يتجوزني وأسافر معاه البرازيل، وكل ما أطلع في الفندق أو أنزل ألاقيه قاعد مستنيني، ومرتحتش غير لما وصلته لباب الطيارة، ولما رجعت مصر لقيته بيكلمني»، وفق تعبير الفنانة التي كانت أكبر سناً بأربعين يوماً من بيليه، وتوفيت في 2016 ضحية بعمر 76 سنة لسرطان الرئة.

يشار الى أن فريق «سانتوس» بعث بعد التعادل مع «القادسية» برقية الى ادارته في البرازيل قال فيها: «لعبنا مع فريق ما كنا نتوقع أن نراه في المنطقة، يضم 4 لاعبين يتمتعون بمستويات راقية، ووجدنا شعباً يحبنا وترحيباً لم نستقبل به في أي بلد زرناه».

وربما ما لم تنقله البرقية، هو شعور بيليه نحو فنانة دخلت قلبه كأجمل هدف.