«التجارة»: لا أخطاء تشريعية في «قانون الإفلاس»

الأولى

قالت وزارة التجارة ان قانون (الافلاس) الذي اقره مجلس الأمة اخيرا خلا من اي اخطاء تشريعية وأن كامل نصوصه تستقيم مع افضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص وحججه قانونية واقتصادية.

وأوضح بيان صحافي للوزارة امس بشأن ما اثير بخصوص وجود خطأ فادح يتعلق بالغاء الضبط والاحضار بحق المفلس والمدين ان الغاء حبس المدين عن ديون مدنية جاء بعد دراسة مستفيضة ليشمل المفلسين وغيرهم من المدينين. وأشار البيان الى ان توجه الوزارة الحديث بهذا الشأن جاء مدعوما بحجج اقتصادية وقانونية اتفقت جميعها على ان ضرر الحبس في هذه الحالة اكبر بكثير من جدواه خصوصا ان الحبس سيكون قصير المدة.

وأفاد ان الاختلاط بمرتكبي الجرائم قد يحول المدين مجرما علاوة على ان حبس المدين في الالتزامات التعاقدية يخالف حقوق الانسان ويتنافى مع كرامته اضافة الى انه وبخلاف ما يعتقد البعض يعطل حبس المدين قدرته على سداد الدين ولا يحفزه.

وذكر ان الغاء الضبط والاحضار لم يكن خطأ تشريعيا ولم يسقط سهوا من الجهات التي شاركت في اعداد القانون ومنها مجلس الأمة الذي ناقش هذا القانون بشكل مستفيض اضافة الى فريق يتمتع اعضاؤه بخبرة قانونية واسعة.

وأضاف ان القانون جاء كاستحقاق لالتزامات الكويت الدولية والتي تنص على ان حبس اي مدين لدين مدني يعتبر مخالفا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 (اتفاقية نيويورك) والميثاق العربي لحقوق الانسان وهو ما اخذه القائمون على اعداد القانون الجديد بعين الاعتبار.

وأوضح البيان ان الغاء الضبط والاحضار جاء ضمن رؤية متكاملة لتحسين بيئة الأعمال الكويتية حيث ان حبس الأفراد لم يعد ممارسا بالدول الغربية وأميركا ودول عربية.

وقال ان الالغاء يستهدف تحقيق اهداف رئيسة ابرزها مسايرة افضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية كما يأتي ضمن خطط تحديث البيئة التشريعية المحلية بما يواكب المتغيرات في ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادي.

وشدد على ان هذا القانون يعاقب بالحبس كل من يستفيد من احكامه سواء باستصدار حكم افلاس او اعادة هيكلة او تسوية عن طريق التدليس او تقديم بيانات غير مطابقة للواقع.

ولفت الى ان الغاء حبس المدين لديون تجارية ومدنية من قانون الافلاس الجديد له اثر ايجابي كبير على المواطنين سواء كانوا من الأفراد او من المشتغلين بالتجارة.