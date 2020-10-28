«الصحة»: 7 وفيات بسبب «كورونا» و775 إصابة جديدة

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أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 123092 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة 756 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 725 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 114116. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 116 ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8220.

وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 7874 ليبلغ مجموع الفحوصات 889555.