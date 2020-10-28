«المركزي» يقرر الإبقاء على سعر الخصم عند %1.5

الأولى

قرر البنك المركزي الإبقاء على المستوى المتدني تاريخياً لسعر الخصم عند 1.5 في المئة، مع تخفيض أسعار التدخل في السوق النقدي بمقدار 0.125 في المئة. وأوضح محافظ البنك محمد الهاشل إلى أن الإبقاء على سعر الخصم يأتي في إطار الحرص على تعزيز أجواء تعافي النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية ومواصلة تكريس قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية. وأضاف أن هذه القرارات ترتكز بأساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الأجنبية الرئيسة.

