الأربعاء 28 أكتوبر 2020 ,12 ربيع الأول 1442
رقم العدد:
4123
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عماد جواد بو خمسين
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أخبار اليوم
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
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هل كنا بحاجة لكارثة بحجم «الكورونا» لتوفير خدمة «سهل».. ولماذا طبقت خدمة «صعب» قبل ذلك؟!
تائه
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