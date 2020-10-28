السفارة الباكستانية نظمت حملة للتبرع بالدم

وطن النهار

أقامت السفارة الباكستانية في الكويت وعدد كبير من المتبرعين من الجالية الباكستانية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الكويتي وتحت اشراف السفير الباكستاني سجاد حيدر ورئيس الجالية الباكستانية نعمان اسلم تقديرا وعرفانا لامير الانسانية الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-.

وقال الراعي الرسمي لحملة «أمير الإنسانية للتبرع بالدم» شبير حافظ ان تنظيم حملة التبرع بالدم يأتي اعزازا وتكريما لسمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد-طيب الله ثراه- وتعزيزا للدور الإنساني الرائد الذي تعلمناه جميعا، وكذلك ضمن المسؤولية المجتمعية لمد يد العون والمساعدة للمرضى الذين يحتاجون إلى الكثير من وحدات الدم.

واضاف ان الحملة تعتبر جزءاً من سلسلة الأنشطة السنوية التي تنظمها الجالية الباكستانية في الكويت من أجل تحفيز ابناء الجالية على العطاء وتشجيعهم على الإقبال على الأنشطة النبيلة التي تخدم المجتمع، وتساعد على نشر الثقافة الصحية.

وأوضح ان مسيرة سمو الامير الراحل قائد العمل الانساني الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- مليئة بالاعمال الانسانية والمساعدات الخيرية ليس فقط على مستوى البلاد العربية والاسلامية ولكن لكل دول العالم، اضف الى ذلك انشطة سمو الامير الراحل الانسانية المحبة للعدل وتسوية الخلافات بين جميع دول العالم وهو يعد نبراسا وتشريفا لكل عربي ومسلم، مؤكدا ان الجالية الباكستانية في الكويت تعتز وتتشرف بما قدمة سمو الامير من خطوات نبيلة واجراءات سلام ومصالحات بين كافة شعوب العالم وكذلك ما شهدته العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الشعبين الكويتي الباكستاني.

وذكر شبير ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت وباكستان متجذرة عبر التاريخ وإمتدت حديثا لاكثر من 50 عاما حيث تم تنظيم معارض تجارية في باكستان بحضور عدد كبير من رجال الاعمال الكويتيين وهو ما عمل علي تقوية العلاقات التجارية، مشيرا الي ان الجالية الباكستانية في الكويت تحتفل سنويا بالاعياد الوطنية واعياد التحرير في الكويت بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمعارض المختلفة الاقتصادية والثقافية والتراثية.

