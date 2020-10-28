مستشفى «عالية الدولي»: الكشف المبكر عن سرطان الثدي أولى وسائل العلاج

وطن النهار

أقام «مستشفى عالية الدولي» في منطقة المهبولة، فعالية توعوية بعنوان «الهمة عالية- والصحة غالية» حول مرض سرطان الثدي بهدف تعزيز الوعي بهذا المرض. استضافت الفعالية د. عالية السعدون مدير عام المستشفى واستشارية أمراض النساء والولادة وأطفال الانابيب وتحدثت عن أهمية إجراء الكشف المبكر عن المرض لما له دور كبير في تحقيق نتائج أفضل في عملية العلاج، وسلطت الضوء على تقنية «الماموغرام» المطبقة في المستشفى والتي تعتبر الاحدث لتشخيص حالات سرطان الثدي وعلاجها. ونبهت د. عالية إلى انتشار هذا المرض وتطرقت الى أبرز المستجدات والحقائق المتصلة به في الكويت، كما واشادت بجهود المستشفى المبذولة من اجل مكافحة سرطان الثدي والتي تأتي حملتها التوعوية «الهمة عالية- والصحة غالية» تأكيدا لهذه الجهود وتعزيزا لما يضطلع به المستشفى ضمن اطار مسؤولياته الاجتماعية ومثابرته لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة ونشر الوعي الصحي لجميع أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين. تخلل الفعالية التدريب على طريقة الفحص الذاتي المنزلي، وتوزيع الهدايا والكتيبات العلمية الخاصة بطرق الفحص الذاتي لسرطان الثدي. ولم تغفل الفعالية التزام المستشفى بأقصى إجراءات الوقاية من فيروس كورونا «COVID-19» واتباع أقصى أساليب التعقيم.

يعد مستشفى عالية الدولي احد أهم الوجهات الصحية المثالية الطبية في الكويت. يسعى المستشفى بشتى الطرق والوسائل الى تحقيق التطور المستمر ومواكبة كل ماهو جديد من خلال استقطاب أمهر الكوادر الطبية وتقديم ارقى الخدمات في مختلف اقسامه الطبية، بالاضافة الى تطوير غرف المرضى الجديدة وتوفير الأجنحة الفخمة وبذل جهودًا جبّارة سعيا الى تقديم افضل سبل رعاية المرضى والاهتمام براحتهم وصحتهم وتعافيهم.

