63 ممرضاً تلقوا تدريبات على الإنعاش القلبي

وطن النهار

كشف نائب مدير مستشفى الكويت الميداني د. فوزي الخواري عن تدريب 63 من الهيئة التمريضية العاملين في المستشفى على الإنعاش القلبي الأساسي وإنقاذ الحياة، بدعم ورعاية من أكاديمية العلوم الحياتية وضمن برامجها السنوية في المسؤولية المجتمعية.

وقال في تصريح صحافي إن هذا التدريب يأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الصحة في دعم كفاءة الطواقم الطبية والتمريضية، وجعلها على أعلى مستوى متميز.

وشدد على حرص وزارة الصحة على مواكبة فرقها الطبية لأحدث الإجراءات في إنقاذ المصابين والمرضى وقت الطوارئ وخاصة مع حالات «كوفيد- 19»، ولأهمية هذه البرامج في إنقاذ الحالات الحرجة وتزويد المتدربين بكل المعلومات اللازمة للتعامل مع حالات توقف القلب والتنفس وكل إجراءات السلامة للمرضى.

وأكد الخواري أن المستشفى يعمل بشكل متوافق وموازٍ للخطة التي وضعتها الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة التي كان عليها العبء الأكبر في تنفيذ هذه الخطة وتسخير جميع الإدارات، واستقطاب المتخصصين للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق الدائم مع جميع أجهزة الدولة للتصدي للجائحة.

وثمن دور أكاديمية العلوم الحياتية في تقديم الدعم اللازم وتدريب الطاقم في فترة قياسية حيث تمت الاستعانة بمدربي الأكاديمية والمعتمدين من جمعية القلب الأميركية والمشهود لهم بالكفاءة والتميز.

وناشد الخواري جميع أفراد المجتمع بضرورة اتباع الاشتراطات الصحية.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية العلوم الحياتية محمد العنزي على نجاحات سابقة تمت بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتا إلى اهتمام الأكاديمية بتعزيز منظومة التدريب والتطوير لجميع الطواقم الطبية لاسيما التمريضية فهي بمثابة حجر أساس في المنظومة الصحية.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي استكمالا لمبادرات الأكاديمية حيث تم تدريب 240 طبيبا ضمن برنامج الاستجابة الطارئة الميداني في بداية الأزمة، والذي تم بالتعاون مع المسشتفى الأميري ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشيرا إلى طرح الأكاديمية أخيراً برنامج «العودة الآمنة» (WordlHost 2020) بالتعاون مع منظمتين حكوميتين في المملكة المتحدة لتدريب موظفي الشركات والمؤسسات على التعامل السليم مع العملاء بعد جائحة «كورونا» ولاقى قبولا وتفاعلا من قطاع الأعمال.

وتابع أن عدد المتدربين في الأكاديمية منذ تأسيسها يزيد على 13 ألفاً من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، مشددا على أن الأكاديمية تمارس دورها المهني والمجتمعي في رفع كفاءة الكوادر الطبية في مختلف القطاعات بما تحوزه من برامج متميزة وبالتعاون مع جهات عالمية عديدة بهدف الارتقاء المستمر بجودة الخدمات الطبية المقدمة في القطاعين الحكومي والنفطي والعسكري والخاص.

