الخالد استقبل السفير العماني

وطن النهار

استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة أمس سفير سلطنة عمان الجديد لدى الكويت د. صالح بن عامر الخروصي، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها إجمالاً، وآفاق تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات إجمالاً وعلى مستوى نظم الإدارة المحلية وشؤون المحافظات والولايات على نحو الخصوص.

وأكد الخالد خلال اللقاء تقديره وتمنياته بالتوفيق للعمل المشترك البناء للبلدين علي الصعيدين الثنائي وضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معرباً عن التطلع إلى المزيد من التعزيز والتطوير لهذا التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة ويلبي الطموحات على الصُعد كافة.

من جهته، أعرب السفير الخروصي عن امتنانه لحفاوة استقبال الخالد، مثمناً الرعاية التي تحظى بها البعثة الدبلوماسية لسلطنة عمان ومواطنو السلطنة على الصعيدين الرسمي والشعبي في بلدهم الكويت.

