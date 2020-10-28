45 مرشحاً بينهم 6 نساء في ثاني أيام «أمة 2020»

وطن النهار

أغلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2020 في اليوم الثاني على 45 مرشحا بينهم 6 نساء، ليرتفع إجمالي المرشحين إلى 138.

وفتح مركز استقبال المرشحين في مدرسة خولة المشتركة في الشويخ أبوابه صباح أمس لمواصلة استقبال المرشحين، حيث كان لافتاً عدم حضور أي مرشح لتسجيل ترشحه خلال نصف الساعة الأولى على عكس يوم أمس حيث تواجد المرشحين بكثافة منذ انطلاق العمل في الإدارة وحتى نهاية اليوم.

ومع نهاية دوام أمس ارتفع عدد المرشحين إلى 138 مرشحاً ومرشحة بينهم 14 امرأة.

وتوزع مرشحو اليوم الثاني بواقع 10 في الدائرة الأولى، و4 في الدائرة الثانية، و14 في الدائرة الثالثة، و9 في الدائرة الرابعة، و8 في الدائرة الخامسة. من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ضرورة الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية أثناء عملية تسجيل المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية (أمة 2020) والتي انطلقت أول من أمس الاثنين وتستمر حتى الرابع من نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال تفقد النهام مقر تسجيل المرشحين في مدرسة (خولة المشتركة للبنات) لمتابعة عملية تسجيل المرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس من ديسمبر المقبل وفق بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

وأعرب عن الشكر والتقدير لكل الأجهزة الحكومية ولرجال وزارة الداخلية على عملهم المنظم والمتكامل لتجهيز مقر استقبال تسجيل المرشحين وتجهيز البيئة الصحية المناسبة لبدء العملية الانتخابية المؤهلة لنيل عضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس عشر.

وأوضح أنه بالاشتراك مع وزارة الصحة تم وضع خطة صحية شاملة لأخذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية منذ دخول المرشح إلى مقر إدارة شؤون الانتخابات للتقدم للترشح وذلك للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وذكر الفريق النهام أن قيادات ورجال وزارة الداخلية يبذلون أقصى ما في وسعهم لتوفير كل الخدمات وتسخير الإمكانات والتسهيلات للمرشحين في إطار الاستعدادات المكثفة لكل أجهزة الوزارة لإتمام العملية الانتخابية بكل مراحلها على الوجه الأكمل وبأسلوب حضاري وتعامل راق وفقا لقواعد القانون واللوائح المنظمة باعتبارهم درعا للوطن ومصدر الأمن والأمان لمواطنيه.

وشدد على أن متابعة وجولات قيادات وزارة الداخلية ستظل مستمرة تزامنا مع إجراءات الترشح حتى الانتهاء من الانتخابات التي تعكس المناخ الديموقراطي والحرية التي يتمتع بها المجتمع الكويتي.

وبحسب البيان اطلع النهام على الاستعدادات والتجهيزات ذات الصلة التي قامت بها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة شؤون الانتخابات مع الجهات الحكومية الأخرى كما اطلع على الإجراءات الوقائية والصحية التي توفرها وزارة الصحة للمتقدمين للترشح. رافق وكيل وزارة الداخلية في الجولة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح والوكيل المساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث اللواء ماجد الماجد والمدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية العقيد صلاح الشطي.

