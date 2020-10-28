مباحثات كويتية - رومانية حول سبل مكافحة التنظيمات الإرهابية

وطن النهار

عقدت امس الثلاثاء الجولة الثانية للمشاورات السياسية الثنائية الكويتية - الرومانية على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع. حيث ترأسها عن الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا السفير وليد الخبيزي، في حين ترأس الجانب الروماني في المحادثات وزير الدولة للشؤون العالمية والاستراتيجيات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الرومانية كورنيل فيروتسا، وبمشاركة سفير الكويت في بوخارست طلال الهاجري، وسفير رومانيا في الكويت دانييل تاناسي.

جرى خلال المحادثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التي امتدت لأكثر من 57 عاماً، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والقنصلية والصحية والثقافية والعسكرية. كما تمت الاشارة الى اهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والمضي نحو رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري في كلا البلدين الصديقين.

وتناولت المحادثات تناول قضية مصير المواطن الكويتي المفقود محمد طاهر البغلي، والذي فقد منذ شهر اغسطس 2015، ونقل تقدير الكويت لجهود السلطات الرومانية في هذه القضية وأهمية استمرار جهود البحث والتحري لحين معرفة مصير المواطن المفقود.

ومن جانب آخر تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمواجهة جائحة «كورونا»، وما تسببت به من اثار سلبية على دول العالم، حيث اعرب الجانبان عن املهما في اجتياز هذه الأزمة في اسرع وقت ممكن.

وبحث الجانبان خلال المحادثات آخر مستجدات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية والتأكيد على اهمية تسوية النزاعات عبر الطرق السلمية والحوار السياسي، وكيفية توحيد الجهود لمواجهة ازمات منطقة الشرق الأوسط وتحديات مكافحة الارهاب والتنظيمات الارهابية التي من شأنها زعزعة الأمن والسلم الدوليين. وقد اشاد الجانب الروماني بالدور الذي تقوم به الكويت في جهودها الرامية لانهاء الازمة الخليجية مستذكرين في هذا المنحى جهود صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- في هذا المسار ومختلف القضايا كداعم لجهود الوساطة وتسوية الأزمات بالطرق السلمية، واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق في المحافل الدولية حول جميع المواضيع محل الاهتمام المشترك.

