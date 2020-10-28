«الأميركية»: الخدمات الإلكترونية متاحة للطلاب

وطن النهار

بدأت الجامعة الأميركية في الكويت عامها الدراسي الجديد 2021/2020 عبر الانترنت بالكامل، حيث تم الترحيب بالطلاب الجدد والعائدين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة من خلال اجتماعات عبر الانترنت وسلسلة من التوجيهات بشأن العمليات والمنصات الالكترونية الجديدة التي ستخدم مجتمع الحرم الجامعي بجهود اكاديمية وادارية.

وخلال كلمتها امام مجتمع الحرم الجامعي، أوضحت د. روضة عواد، رئيسة الجامعة التطورات التي اجرتها الجامعة بما يتوافق مع المعايير الحالية، وقالت «لقد شرعنا في عملية التحول الرقمي لحرمنا الجامعي والتي تهدف الى تزويد الطلاب بأدوات التعلم في اي وقت. وفي اي مكان. لقد قمنا بتوسيع وتطوير منشآتنا، واضافة برامج جديدة أخيراً. امننا الالكتروني متين، وقد تم توسيع نطاق الاجراءات الصحية لتقليل المخاطر المرتبطة بنقل «COVID-19».

بدورها قالت نائب الرئيس لشؤون الطلاب، د. حنان مظفر «لدينا الكثير لنقدمه للطلاب، بدءاً من الدعم اثناء التنقل عبر المواد الدراسية والحياة في الجامعة الأميركية في الكويت بشكل عام الى فرص تطوير وتغذية تلك المهارات والهوايات التي تمتلكها بالفعل» وزادت، تمت مخاطبة الطلاب من قبل عدة اقسام - المنح الدراسية والمساعدات المالية وقسم تكنولوجيا المعلومات والمكتبة ومركز الكتابة والدروس الخصوصية ومركز الارشاد - التي قدمت جميع الخدمات والميزات الالكترونية التي من شأنها مساعدة الطلاب في تفاعلاتهم ودراساتهم اليومية عبر الانترنت.

وأضافت تم تقسيم الطلاب بعد ذلك الى مجموعات صغيرة في عدة غرف دردشة حيث قدموا انفسهم ولعبوا العاباً لكسر الجليد ودخلوا في مسابقات على جوائز، حيث قدم هذا النشاط فرصة للطلاب لمقابلة بعضهم البعض افتراضياً. كما شهدت بداية الفصل الجديد سلسلة من الأنشطة عبر الانترنت التي نظمها قسم شؤون الطلاب لتعزيز التواصل المفتوح بين الموظفين والطلاب، والتعريف على نوادي ومؤسسات الحرم الجامعي التي يمكن للطلاب الانضمام اليها.

يذكر ان الفصل الدراسي الأول في الجامعة الأميركية في الكويت سيتم بالكامل عبر الانترنت من خلال فصول افتراضية واجتماعات مع معلمي المقررات الدراسية، وفعاليات وأنشطة ترفيهية وخدمات ادارية متاحة طوال ايام العمل لضمان بقاء مجتمع الحرم الجامعي آمناً مع توفير دعم كبير للطلاب من اجل خبرة جامعية رائعة.

ومن المعروف ان الجامعة الاميركية في الكويت هي اول جامعة خاصة للعلوم الانسانية والآداب الحرة في الكويت. وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية، والثقافية والادارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية. وترتبط الجامعة الاميركية في الكويت باتفاقية تفاهم وتعاون مع كلية دارتموث الأميركية وهي جامعة تربوية خاصة للتعليم العالي. تأسست في العام 1769.

