4 جامعات كويتية تشارك في مسابقة تكنولوجيا المعلومات

وطن النهار

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير وتشغيل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، عن اطلاق النسخة الرابعة من مسابقة منطقة الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السنوية الرائدة في الكويت. يأتي اطلاق المسابقة بهدف دعم الجيل المقبل من القادة من اجل عالم ذكي، بما يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية للحكومة. ويتزامن اطلاق هذه النسخة الجديدة من المسابقة مع تحول التكنولوجيا رويداً رويداً لتشكل ركناً اساسياً للمجتمع الذكي في الكويت، وتزايد اهميتها خلال هذه الفترة التي تشهد انتشار وباء فيروس كورونا وبطبيعة الحالة في مرحلة التعافي المقبلة من هذا الوباء.

وتدعم هذه المبادرة استخدام التكنولوجيا وتستهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز النظام البيئي الشامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال المواهب المحلية. بدورهم يمكن لهؤلاء الأفراد الموهوبين مساعدة الكويت على تحقيق خطط التنمية الوطنية والرؤى الطموحة لاقتصاد قائم على المعرفة وأكثر استدامة.

ومن المتوقع ان يشارك الآلاف من الطلاب الجامعيين خلال الفترة الممتدة بين شهري اكتوبر وديسمبر في المسابقة التي سيتم تنظيمها عبر الانترنت لأول مرة بسبب اجراءات التباعد الاجتماعي. وتشارك في نسخة هذا العام اربع جامعات كويتية هي الكلية الأسترالية في الكويت، وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة العربية المفتوحة والجامعة الأميركية في الكويت.

وبهذه المناسبة قالت مديرة البرامج في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ليلى الموسوي «يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صناعة وطنية مهمة تعزز القدرة التنافسية العالمية للكويت وقوتها الاقتصادية. تحظى برامج القطاع الخاص مثل مسابقة هواوي منطقة الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتقدير كبير في دعم هذه الطموحات، وتطوير الابتكار المحلي بشكل عام مع رعاية بيئة داعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على وجه الخصوص».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز الكويت ريكون لين «يلعب تمكين الشباب الكويتي بالمعرفة العالمية والمهارات الجديدة دوراً رئيسياً في مستقبل النمو الاجتماعي والاقتصادي. ان شركة هواوي ملتزمة بنشر وتعزيز قيمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت من خلال المواهب المحلية وبناء انظمة بيئية مفتوحة. اننا في شركة هواوي نؤمن بالانفتاح والتعاون والنجاح المشترك، ونبذل قصارى جهدنا لدعم التنمية المستدامة للدول الطموحة مثل الكويت. كما اننا ملتزمون بتعزيز المواهب المبتكرة متعددة التخصصات من خلال تبادل المعرفة والخبرة. وبالاضافة الى ذلك ومن خلال اتاحة الفرصة للمشاركين بالوصول الى التبادل والتعلم عبر الانترنت، يمكننا توفير المزيد من الفرص المتكافئة للتعليم الجيد، وبالتالي اتاحة الفرصة للمزيد من الأفراد للاستفادة من الاقتصاد الرقمي».

