طلبة الجامعة الأهلية يدلون بأصواتهم إلكترونياً

وطن النهار

يبدأ طلبة الجامعة الأهلية صباح اليوم الأربعاء في اختيار ممثليهم في مجلس الطلبة عبر التصويت الالكتروني، بعد منافسة انتخابية نزيهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وصرحت مديرة الشؤون الطلابية بعمادة شؤون الطلبة امينة السليطي بأن عمادة شؤون الطلبة واستلهاما لقيم التجربة الديمقراطية البحرينية، تنظم انتخاباتها الطلابية السنوية في اجواء تنافسية راقية، منوهة الى ان الجامعة ومنذ تأسيسها دأبت على تنظيم هذه الانتخابات وتخصيص ميزانية للمجلس بهدف تدريب الطلبة على الممارسة الديمقراطية في اجواء الانتماء الوطني ومختلف القيم التي ارساها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى. وذكرت بأن الاقتراع سيشكل تجربة جديدة من نوعها من خلال حركته في الفضاء الافتراضي خلاف الأعوام السابقة حيث كان الحرم الجامعي يعيش عرسا ديمقراطيا بهيجا في ايام الانتخابات، منوهة الى وجود تنافس بين اعداد متقاربة من الطلبة والطالبات. وقد ترشح لتمثيل طلبة كلية العلوم الادارية والمالية 4 طلاب وطالبة واحدة، هم: احمد آل شعيل، وعلي شهاب، وعبدالله زينل، ومحمد زايد، فيما تترشح عن العنصر النسوي مريم مراد. اما كلية الآداب والعلوم فيتنافس على تمثيلها 3 طلاب هم: عائشة الزايد، نور الريس، زين السعد. وترشح 3 طلاب لكلية الهندسة هم: محمود مهدي، وشوق الحوسني، وايمان المناعي، وكذلك 3 طلاب وطالبة واحدة لتمثيل كلية تكنولوجيا المعلومات، هم: فاطمة الشيخ، ومحمد القاسمي، وسلمان الملا، ومحمود بدو. ويهدف مجلس طلبة الجامعة الأهلية الى المساهمة في تفعيل النشاط الطلابي بالجامعة من خلال تنظيم مختلف النشاطات الطلابية في الميادين العلمية، الثقافية، الاجتماعية، الرياضية والفنية، وتوثيق اواصر التعاون بين الطلبة وتحفيزهم على العمل الجماعي، بالاضافة الى متابعة قضايا الطلبة والتنسيق مع ادارة الجامعة لحل المشكلات التي قد تعترض مسيرتهم الأكاديمية. ويهدف كذلك الى تنمية الممارسة الديموقراطية والحوار الموضوعي واحترام الرأي الآخر، وصقل شخصية الطالب وفق نظرة شمولية تستجيب لقيم الحضارة العربية الاسلامية وتعزز الانتماء الى الجامعة والوطن، بالاضافة الى اتاحة فرص التفاعل الايجابي الهادف بين الطلبة وادارة الجامعة والكليات والادارات والعمل على تعزيز الحياة الجامعية.