القطاع العام سيعجز عن توظيف الكويتيين في 2035

مال وأعمال

رغم ما تمتلكه الكويت من مصدات مالية قوية مكنتها من مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وكذلك ما خلفه فيروس كورونا من أزمة اقتصادية حقيقية في مختلف القطاعات، رصدت تقارير اقتصادية متخصصة 10 تحديات تواجه مستقبل الكويت تتمثل في ارتفاع عدد السكان من 1.1 مليون إلى 2.3 مليون نسمة في 2035 بمتوسط نمو سنوي قدره 3%، وهو ما يستلزم العمل على خلق مزيد من الفرص الوظيفية بوتيرة أسرع من النمو السكاني، حتى لا تقع الدولة في مصيدة البطالة خاصة وأن القطاع العام سيكون عاجزاً عن استيعاب الأجيال القادمة بالمعدل نفسه، حيث إن 80 في المئة من العمالة في القطاع العام من الكوادر المحلية، إلا أن الحفاظ على هذا المستوى قد يكون من الصعوبة مستقبلاً مع استمرار وتيرة عجز الميزانية. وثاني تلك التحديات يتمثل في الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل والذي يشكل 92 في المئة تقريباً من الدخل وهو ما يضع الحكومة أمام مخاوف رئيسة أبرزها: توسع الانتاج وانخفاض معدل الإنتاج للفرد، حيث سيؤدي النمو السكاني من تراجع حصة الفرد من براميل النفط من 751 برميل سنوياً في 2009 إلى ما بين 359 إلى 400 برميل سنوياً في 2035 وفقاً لحجم الانتاج أي بتراجع قدره 52 في المئة. ويشير التقرير أن احتياطيات النفط في الكويت من أكبر الاحتياطيات العالمية والتي من الممكن أن تستمر حتى 2025، حتى في ظل زيادة معدلات الانتاج وفقاً لمعدلات مؤسسة البترول الكويتية. ومن بين المخاوف الأخرى ما يتعلق بأسعار النفط وتقلباتها بالإضافة إلى نضوب الاحتياطي النفطي بسرعة أكبر، والذي أشارت التقديرات الرسمية إلى أنه يتجاوز 100 مليار برميل.

وثالث التحديات المستقبلية التي تواجه الحكومة ما يتعلق بالتحدي المالي، المتمثل في درجة الانكشاف على النفط البالغ 92 في المئة وهو ما يقلل من قدرة صانعي القرار على تصور رؤية مستقبلية موثوقة للنمو واحتياجات المستقبل، وهو ما دفع إلى عجوزات مالية استمرت من 2014 وحتى الآن مع التعهد الحكومي بدفع رواتب سخية وتقديم منافع اجتماعية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة تجاوز مستويات العجز بحلول 2035. ويمثل تحدي التنوع الاقتصادي، حيث لم تتمكن الكويت حتى اليوم من تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب على الرغم من الوعي لدى المسؤولين والمواطنين بأهمية التنوع الاقتصادي في مصادر الدخل، بالإضافة إلى تحديات صعوبة بيئة الأعمال وعدم جاهزيتها للتوسع الفوري في القطاع الخاص. ويتمثل التحدي الخامس في ضرورة توجه المواطنين إلى العمل في القطاع الخاص، إلا أن الكثير من العمال الوطنية ليس مستعداً للدخول في مجالات القطاع الخاص بسبب ربط الشركات بين الإنتاجية والأجر وبالتالي يري التقرير أن تعديل النظام التعليمي ضرورة، بالإضافة إلى تغيير «عقلية المنح الحكومية» فالكويت تضم واحداً من أكبر القطاعات العامة في العالم.

ويشير التقرير إلى أنه لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على استقرار التعداد الإجمالي للموظفين في القطاع العام، فإنه ينبغي على 70% من الشباب الكويتي الانضمام إلى القطاع الخاص.

ويعد التحدي الاجتماعي أحد اهم التحديات المستقبلية، حيث إن الحكومة تنفق 579 دولاراً للفرد وفق بيانات 2006 وبمعدل أعلى من معظم دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يجعل الكويت من بين الأعلى انفاقاً على الرعاية الصحية بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين التحديات الأخرى التحدي الجغرافي المتمثل في أن المنطقة المحيطة تعاني من عدم استقرار متواصل، بالإضافة إلى تحدي التعاون الفعال والموثوق بين الدول على المستوى العالمي وما تشكله التحالفات الإقليمية من أهمية متزايدة لحماية الدول، بالإضافة إلى تحدي الحوكمة والنظرة المستقبلية.

