خلال 4 جلسات تداول 1.33 مليار دينار خسائر البورصة

مال وأعمال

مازال مسلسل يسيطر على البورصة للجلسة الرابعة على التوالي لتفقد نحو 244 مليون دينار من قيمتها السوقية تضاف لخسائر الثلاث جلسات الأخيرة لتبلغ خسائر الأربع جلسات نحو 1.33 مليار دينار، ولينخفض مؤشر البورصة العام في هذه الجلسات بنسبة 4 في المئة وبنحو 230.4 في المئة، ويفقد مؤشر السوق الأول 4.8 في المئة وبنحو 301.3 في المئة، كما فقد المؤشر الرئيس 1.9 في المئة وبنحو 84.8 نقطة، وأخيرا فقد مؤشر «الرئيسي 50» نحو 105.4 نقطة وبنسبة 2.3 في المئة.

وتأتي هذه التراجعات وسط حالة الترقب والتخوف من الموجة الثانية للفيروس ومعاودة ارتفاع أعداد الإصابات محلياً وعالمياً مع اتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية جديدة للسيطرة على انتشار الوباء مرة أخرى، الأمر الذي سيؤثر بطبيعة الحال على القطاعات الاقتصادية وعلى أسعار النفط التي تعتبر الشريان الأساسي للاقتصاد، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح ورغبة المستثمرين في الاستفادة من الارتفاعات التي حققتها الأسهم في الجلسات السابقة.

وأرجع الخبراء انتعاشة البورصة في الفترة السابقة إلى التوقعات والتفاؤل بأن تكون نتائج الأعمال للشركات والبنوك المدرجة أفضل بالنصف الثاني من 2020، والتطلع إلى إدراج البورصة على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة المتوقع في أواخر نوفمبر المُقبل، وعمليات التجميع على الأسهم بعد وصول العديد منها إلى مستويات جاذبة.

وأشاروا إلى أن الأنظار ستتجه إلى النتائج المالية للشركات عن فترة الربع الثالث من العام الحالي، حيث يتطلع المستثمرون إلى رؤية وتيرة انتعاش القطاعات التي تأثرت من جائحة كورونا وخاصة الأسهم القيادية والقطاع المصرفي، التي على ضوئها سيتم بناء التوجهات الاستثمارية المستقبلية.

وخلال جلسة أمس تراجع مؤشر البورصة العام بنحو 0.76 في المئة وبنحو 42 نقطة لينخفض من 5468.88 نقطة إلى 5426.94 نقطة، وتواصلت التداولات البيعية على الأسهم القيادية وفي مقدمتها البنوك لتهبط بمؤشر السوق الأول بنسبة 0.95 في المئة وبنحو 57.4 نقطة لينخفض من 6036.6 نقطة إلى 5979.24 نقطة ليكسر بذلك حاجز الـ 6000 ألاف نقطة.

