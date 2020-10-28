«مدينة الأعمال»: اتفاقية صانع سوق

مال وأعمال

أعلنت شركة مدينة الأعمال عن توقيع اتفاقية صانع سوق مع شركة ثروة للاستثمار.

وفي إفصاح مُستقل للشركة أعلنت «مدينة الأعمال» الاعتراف بالربح الناتج عن صفقة بيع عقار استثماري سبق الإعلان عنه في 4 أكتوبر الحالي.

وأوضحت الشركة أنه أثناء مراجعة مراقب الحسابات الخارجي لبيانات الربع الثالث للعام الحالي -والتي لم تصدر بعد حتى تاريخه- أوصى بأن يتم تضمين هذا الربح في بيانات الربع الثالث من 2020.

وسوف تقوم المجموعة بالاعتراف بالربح الناتج عن هذه الصفقة والبالغ 307.91 ألف دينار في بيانات الربع الثالث من العام الحالي.

