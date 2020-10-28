وأعمال زيادة رأسمال «يوباك»

مال وأعمال

أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) عن موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة. وقالت «يوباك» في بيان للبورصة إن الهيئة وافقت على زيادة رأس المال من 16.45 مليون دينار إلى 38.25 مليون دينار، بزيادة 132.5% تقريباً.

وأوضحت أن رأس المال بعد الزيادة سيكون موزعاً على عدد 382.5 مليون سهم، وذلك بعد إصدار 218 مليون سهم عادي بسعر طرح 130 فلساً للسهم شاملاً 100 فلس كقيمة اسمية للسهم مُضافاً إليها علاوة إصدار قدرها 30 فلساً للسهم.

وأفادت الشركة بأنها بصدد التقدم للهيئة بنشرة اكتتاب عام وفقاً لأحكام ومتطلبات الكتاب الحادي عشر -التعامل في الأوراق المالية- من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

