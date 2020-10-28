الصقر: تحديات تواجه «الخاص» بسبب «كورونا»

مال وأعمال

أكد الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر ان القطاع الخاص يواجه حاليا تحديات عديدة بسبب ازمة «كورونا»، وهناك استحقاقات يطالب القطاع بضرورة اقرارها، في مقدمتها اقرار قانون الضمان المالي، اضافة الى ان قضية اصلاح خلل التركيبة السكانية للبلاد تعتبر احد اهم قضايا الاصلاح الاقتصادي.

تصريحات الصقر جاءت على هامش استقبال، رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، وعضو مجلس ادارة الاتحاد خالد السعيد، ونائبه الأمين العام فدوى درويش، كما حضر اللقاء رئيسة لجنة المالية والاستثمار عضو مجلس ادارة الغرفة وفاء القطامي، والمدير العام للغرفة رباح الرباح.واشاد الصقر بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد شركات الاستثمار لتنمية وتطوير قطاع الاستثمار باستخدام افضل الامكانات والخبرات البشرية المتاحة، وذلك خدمة للاقتصاد الوطني، من خلال ابداء الرأي والتشاور مع كل المؤسسات في الدولة، لمراجعة التشريعات الاقتصادية واعداد الدراسات المتعلقة بالاستثمار وتقديم الاقتراحات المناسبة وتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع المهم.

وأشاد بالتعاون المستمر والمثمر بين الغرفة والاتحاد في العديد من القضايا التي تهم قطاع الأعمال، مؤكدا ان القطاع الخاص يواجه في الوقت الحاضر تحديدات عديدة بسبب ازمة جائحة «كورونا»، وهناك استحقاقات يطالب بضرورة اقرارها، في مقدمتها اقرار قانون الضمان المالي، اضافة الى ان قضية اصلاح خلل التركيبة السكانية للبلاد تعتبر احد اهم قضايا الاصلاح الاقتصادي، لأنها تتعلق بمستقبل الكويت الاقتصادي.

من جانبه، قدم السلمي التهنئة للصقر، بمناسبة توليه رئاسة مجلس ادارة الغرفة، متمنيا له ولزملائه اعضاء مجلس الادارة كل التوفيق والنجاح في مهمتهم خدمة للاقتصاد الكويتي، متمنيا ان يستمر التعاون البناء مع الغرفة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الى ان القطاع الخاص يعاني الكثير من الصعوبات والمعوقات، على الرغم من دوره المهم في الاقتصاد الوطني، وهذا يتطلب ان تكون هناك وقفة جادة، وتوحيد الرؤى لمواجهة هذه التحديات، خصوصا بعد تداعيات ازمة «كورونا»، وما سببته من صعوبات مالية لشريحة كبيرة من قطاع الأعمال.

