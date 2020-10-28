«المركزي» يقرر الإبقاء على سعر الخصم

مال وأعمال

في اطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة، والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات اسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأميركي، مع استمرار تدني اسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الى مستويات قريبة من الصفر، وهو ما ترتب عليه اتساع الهامش لصالح الفائدة على الدينار الكويتي مقارنةً بالدولار الأميركي ومواصلة تعزيز جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي. وتماشياً مع الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها بنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية وفي مقدمتها تطبيق سياسات نقدية تيسيرية على صعيد سعر الفائدة من خلال تخفيض سعر الخصم الى مستويات متدنية تاريخياً ليصل الى 1.50%، فقد قرر بنك الكويت المركزي الابقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي دون تغيير، محافظًا بذلك على الحدود القصوى القائمة حالياً لأسعار الفائدة على القروض بالدينار الكويتي التي تمنحها البنوك لعملائها.

كما قرر البنك - في اطار سياسة التدخل في السوق النقدي- اجراء تخفيض بمقدار 0.125% في اسعار التدخل المطبقة حالياً وعلى جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات، ويشمل ذلك عمليات اعادة الشراء (الريبو)، سندات بنك الكويت المركزي، نظام قبول الودائع لأجل، ادوات التدخل المباشر، بالاضافة الى ادوات الدين العام، وذلك ابتداءً من 28/10/2020.

جاء ذلك في تصريح صحافي للدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي الذي اوضح ان اجراءات تدخل بنك الكويت المركزي في السوق النقدي تأتي في اطار السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي التي يحرص من خلالها على تعزيز اجواء تعافي النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية ومواصلة تكريس قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.

واختتم المحافظ تصريحه مؤكداً مواصلة البنك المركزي لنهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية طبقاً لأحدث ما يتوافر من بيانات، وفي ضوء ما يطبق من سياسات تستهدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

