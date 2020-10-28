«التجاري» وفر أجهزة كمبيوتر للأسر المتعففة

مال وأعمال

قدم البنك التجاري الدعم والمساندة لعدد من الأنشطة الاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة أفراد المجتمع ومنها محافظة مبارك الكبير، قام قطاع التواصل المؤسسي بالتعاون مع إدارة محافظة مبارك الكبير بتوفير عدد من أجهزة الكمبيوتر الشخصي المحمول (Laptop) لتوزيعها على طلاب الأسر المتعففة في نطاق محافظة مبارك الكبير، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المتواصلة في خدمة المجتمع ودعم الفعاليات التربوية. ومن جانبه، أعرب محافظ مبارك الكبير اللواء م. محمود بوشهري عن شكره للبنك التجاري على جهوده المستمرة مع المحافظة وتقديم الدعم لمختلف أنشطة وفعاليات المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في المجتمع ومساعدة الأسر الأكثر احتياجاً وغيرها من الفعاليات التي تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع الكويت.

