«التجارة»: قانون الإفلاس يستقيم مع أفضل الممارسات العالمية

مال وأعمال

أكدت وزارة التجارة والصناعة ان قانون الافلاس الذي اقره مجلس الأمة اخيراً خلا من اي خطأ تشريعي، وأن كامل نصوصه تستقيم مع افضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.

وحول ما اثير بخصوص وجود خطأ فادح يتعلق بالغاء الضبط والاحضار بحق المفلس والمدين، بينت الوزارة ان الغاء حبس المدين عن ديون مدنية جاء بعد دراسة مستفيضة ليشمل المفلسين وغيرهم من المدينين.

وأشارت، الى ان اتجاه «التجارة» الحديث بهذا الشأن جاء مدعوماً بحجج اقتصادية وقانونية، اتفقت جميعها على ان ضرر الحبس في هذه الحالة اكبر بكثير من جدواه خصوصاً ان الحبس سيكون قصير المدة.

كما ان الاختلاط بمرتكبي الجرائم قد يحول المدين مجرماً، علاوة على ان حبس المدين في الالتزامات التعاقدية يخالف حقوق الانسان ويتنافى مع كرامته، اضافة الى انه وبخلاف ما يعتقده البعض يعطل حبس المدين قدرته على سداد الدين ولا يحفزه. وأوضحت ان الغاء الضبط والاحضار لم يكن خطأ تشريعياً، ولم يسقط سهواً من الجهات التي شاركت في اعداد القانون ومنها مجلس الأمة الذي ناقش هذا القانون بشكل مستفيض بالاضافة لفريق يتمتع اعضاؤه بخبرة قانونية واسعة، بل يكتسي القانون وجاهة قانونية خاصة، كونه جاء كاستحقاق لالتزامات دولة الكويت الدولية والتي تنص على ان حبس اي مدين لدين مدني يعتبر مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 (اتفاقية نيويورك) والميثاق العربي لحقوق الانسان، وهو ما اخذه القائمون على اعداد القانون الجديد بعين الاعتبار.

وذكرت الوزارة ان الغاء الضبط والاحضار جاء ضمن رؤية متكاملة لتحسين بيئة الاعمال الكويتية، حيث ان حبس الأفراد لم يعد ممارساً بالدول الغربية وأميركا ودول عربية، موضحة ان الالغاء يستهدف تحقيق اهداف رئيسية، ابرزها مسايرة افضل الممارسات والأعراف الدولية، والنظم القانونية للسلطات الرقابية، كما يأتي ضمن خطط تحديث البيئة التشريعية المحلية، وبما يواكب المتغيرات في ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادي.

وأشارت الوزارة الى ان الغاء هذه المادة جاء بعد ان تم اصدار القانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية رقم (19 لسنة 2019) والذي استحدث مؤشرا رقميا للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، يحدد الوضع الائتماني الأمر الذي يعطي صورة حقيقية للدائنين قبل الدخول في اي تعامل مستقبلي مع الأفراد حول مركزهم الائتماني، مشددة على ان هذا القانون يعاقب بالحبس كل من يستفيد من احكامه سواء باستصدار حكم افلاس او اعادة هيكلة او تسوية عن طريق التدليس او تقديم بيانات غير مطابقة للواقع.

وأكدت «التجارة» انه سيكون لالغاء حبس المدين لديون تجارية ومدنية من قانون الافلاس الجديد اثر ابجابي كبير على المواطنين سواء افراد او جميع المشتغلين بالتجارة.

