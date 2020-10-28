مستثمرون يشكون شركة تُدير مجمعاً بأملاك الدولة

مال وأعمال

قالت مصادر ان عددا من مستأجري الوحدات العقارية «مكاتب» تقدموا بشكوى الى وزارة المالية، ضد احدى الشركات العقارية المستثمرة والحاصلة على حق ادارة وايجار احدى المجمعات التابعة لاملاك الدولة، وذلك لعدم تنفيذها للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن اعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الايجارية، او رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات او الأسواق العامة وغيرها، التي تم وقف نشاطها كاجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً للمصادر اوضح المستأجرون في شكواهم انهم يواجهون ضغوطا شديدة لسلسة من التجاوزات في المعاملة المتعلقة بالعلاقة الايجارية بينهم كمؤجرين والشركة الحاصلة على حق ادارة وايجار المجمع والتي تتنافى مع القوانين واللوائح وقرارت وزارة المالية والأعراف التجارية.

وذكر المستأجرون ان من بين هذه الضغوط هي المطالبة المستمرة من الشركة لسداد الايجار عن الاشهر الماضية والتي كانت ما بين فترات الحجر الكلي والجزئي علما بأن الشركة قد اغلقت ابواب المجمع ومنعت من الدخول اليه وقد اعطت بعض المؤجرين في المجمع فترة سماح واعفاء من الايجار لمدة (ثلاثة اشهر) وعلى مجموعة اخرى اعطت عشرين يوماً فقط بدون مبرر منطقي.

وأشاروا الى ان الشركة المستثمرة في المجمع قامت بالتعاقد مع احدى شركاتها التابعة بالباطن وأسندت لها في اجراءات التعاقد والفسخ مع المستأجرين، لذا وجه المستأجرون بضرورة تحرك املاك الدولة للكشف عن قانونية وشرعية تعاقدات شركة مستثمرة من الدولة لأخرى من الباطن.

وطالب المستأجرون وزارة المالية باعفاء جميع المستأجرين للوحدات العقارية من سداد القيمة الايجارية من شهر مارس 2020 وحتى انتهاء جائحة «كورونا» المستجد وعودة النشاط التجاري في الدولة كسابق عهده وذلك بسب غلق الأنشطة التجارية والحظر الذي تم اصداره من قبل الجهات الصحية في الكويت.

