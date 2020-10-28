«KIB» وقَّع اتفاقية جديدة مع «بنتا للأثاث»

مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً بتوقيع اتفاقية استراتيجية جديدة مع شركة بنتا للأثاث، بحضور كل من المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، والرئيس التنفيذي لشركة بنتا، معاذ عبدالعزيز بودي. وتتضمن هذه الاتفاقية تقديم عروض مميزة وتسهيلات ائتمانية لعملاء كلا الطرفين وذلك في اطار حرص البنك على تقديم أفضل العروض والخدمات الاستهلاكية لعملائه،

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، قائلاً: «يسعى «KIB» دائماً لمكافأة عملائه ومنحهم أفضل الخدمات المصرفية إلى جانب العروض الاستهلاكية التي تناسب أسلوب حياتهم وتلبي متطلباتهم المتعددة. معرباً عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة مع شركة بنتا للأثاث والتي تعد خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات بين الطرفين، حيث انها تتضمن تقديم أفضل العروض والخصومات لعملاء البنك الراغبين بتأثيث منازلهم، كما سيمنح «KIB» حلولاً وخدمات مصرفية مبتكرة لعملاء الشركة لتلبية مختلف احتياجاتهم المالية.

وأوضح توفيقي أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم منح عملاء «KIB» تمويلات ائتمانية ميسرة لمدة تصل لغاية 60 شهراً، بالإضافة إلى خصومات خاصة من قيمة مشترياتهم من الأثاث والمفروشات عند التسوق لدى شركة بنتا للأثاث. وبالمقابل سوف يقوم البنك بتقديم تمويلات لعملاء الشركة بدون أرباح تصل قيمتها لغاية 25 ألف دينار وتمتد حتى 60 شهراً بحدٍ أقصى.

كما أشاد توفيقي بجهود فريق عمل شركة بنتا للأثاث وتعاونهم المثمر في سبيل إتمام هذه الاتفاقية التي من شأنها توسيع قاعدة عملاء الطرفين وتلبية كافة احتياجات العملاء.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي في شركة بنتا للأثاث، معاذ عبدالعزيز بودي، قائلاً: «في إطار تعزيز الخدمات المقدمة من شركة بنتا للأثاث لعملائها الكرام، فقد تم بحمد الله الاتفاق مع بنك الكويت الدولي «KIB» بهدف تقديم عروضاً مميزة وتسهيلات ائتمانية لعملاء بنتا من خلال خدمة «المساومة». موضحاً أن العرض يتضمن الموافقة على التمويل ابتداءً من 300 د.ك مباشرة عند تواجد العميل داخل معارض بنتا».

كما أكد بودي أن هذه الاتفاقية تعكس حرص شركة بنتا للأثاث على تقديم التسهيلات اللازمة لعملائها، ووعد بتقديم خدمات متميزة في القريب العاجل تماشياً مع متطلبات السوق الكويتي. وفي ختام تصريحه، تقدم بالشكر الجزيل للسادة بنك الكويت الدولي «KIB» على تعاونهم المثمر وجهودهم المتميزة وتفهمهم لحاجة العملاء، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.

