«كي جي إل» حصدت شهادة «الدفاع اللوجستية الأميركية»

مال وأعمال

حصدت مجموعة شركات رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي الـ KGL» شهادة وكالة الدفاع اللوجيستية الأميركية DEFENSE LOGISTICS AGENCY على جهودها الاستثنائية والمتميزة خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد19»، بإمداد الجيش الأميركي في المنطقة بكافة متطلباته اللوجستية والغذائية بخدمة سريعة وبأداء متميز في إدارة الازمات.

وتأتي الشهادة نتيجة أداء كي جي ال المتقن والمتميز في الدعم المستمر لمكتب الشرق الأوسط لوكالة الدفاع اللوجستية خلال جائحة كورونا، واستمرار الشركة بشكل استثنائي في خدمة الجيش الأميركي بالتخزين والنقل في جميع المرات التي كلفت الشركة بتحريك اسطولها في الأوقات الحرجة.

وقدمت وكالة الدفاع اللوجستية الشهادة بناء على الخدمة السريعة وبأداء متميز في إدارة الازمات، وهو المقياس الحقيقي لالتزام كي جي ال في إتمام المهمات المنوطة بها، بالأضافة إلى السمعة التي لا تشوبها شائبة في قدرتها على حل المشاكل بسرعة ومهنية واحترافية.

وبهذه المناسبة قال ديفون ويليامز ضابط اتصال سلسلة التوريد لوكالة الدفاع اللوجستية في الشرق الأوسط والكويت ان فريق «كي جي ال» تخطى المهمات خلال جائحة كورونا بنسبة 100% مع عدم وجود أي إخفاقات منذ وصولي إلى الكويت في عام 2013، وهذا حقاً انجاز عظيم وسمة مميزة للشركة، وانا واثق من ان كي جي ال ستستمر لفترات طويلة بهذا التميز والأداء.

وأضاف ان كي جي ال تعمل بأحترافية وهي عضو قيم في سلسلة مقاولي وكالة الدفاع اللوجستية في الشرق الأوسط والكويت، لا سيما ان الطريقة المتميزة التي يؤدي بها فريق كي جي ال أعمالهم يومياً بأعلى المعايير المؤسسية.

وتمنى ويليامز استمرار كي جي ال في هذا الأداء الاستثنائي، الذي نجحت فيه الشركة في تحقيق أداء متميز على صعيد كل مجالات الأعمال، الأمر الذي انعكس على استمرار نتائج قوية، وهو ما يؤكد أن كي جي ال على المسار الصحيح، لترسيخ مكانتها وتعزيز وجودها.

