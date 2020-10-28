«ريكونسنس» و«هارفارد الكويت» ينظمان «الانتخابات الأميركية وأثرها على الخليج»

مال وأعمال

أعلن مركز ريكونسنس للبحوث والدراســات، عن تنظيم ندوة مباشرة يوم الجمعة المقبل، بعنوان «الانتخابات الأميركية وأثرها على الخليج» بالتعاون مع (نادي هارفارد الكويت)، عبر رابط تطبيق برنامج «زووم»، وسيكون الرابط متاحا من خلال حساب المركز على تويتر@ReconnResearch

وتناقش الندوة حدة أزمة كورونا التي أصابت العالم في ازدياد،و تواجه الكويت خصوصا والخليج عموما تحديات كبيرة على المدى الطويل، في مقدمتها انهيار أسعار النفط، فضلا عن تأثر قطاعات أخرى أوشك كثير منها على الانهيار، إضافة الى تزايد حدة الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين وإيران وما سيكون لذلك من آثار على المنطقة، بالإضافة لاستمرار تأثر المنطقة بمشكلات عالقة لازالت بلا حلول ناجعة ، وهو ما ينبئ بتغيرات غير مسبوقة ستتأثر بها دول الخليج، حتى بعد انحسار أزمة كورونا. وعليه ستناقش الندوة المتغيرات المحتملة على السياسة الخارجية الأميركية تجاه الخليج وعرض وجهات نظر من خبراء ومختصين بالجوانب الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية.

سيشارك في الندوة ، كل من:

أ. ديفيد دي روش ، أستاذ في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الإستراتيجية (NESA) في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن العاصمة، حيث تخصص في دول شبه الجزيرة العربية، والأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، وأمن الحدود، وعمليات نقل الأسلحة، والدفاع الصاروخي، ومكافحة الإرهاب. وعضو المجلس الاستشاري لمركز ريكونسنس.

د. عباس كاظم، مدير برنامج العراق في المجلس الأطلسي بواشنطن، والمشرف العام على (إدارة الشأن العراقي) بمركز ريكونسنس ، الخبير في الشؤون العراقية والباحث المتمرس في السياسة الخارجية

فيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار، ومنذ تعيينه في 2007، شغل العديد من المراكز القيادية في الشركة. وقبل انضمامه إلى شركة الوطني للاستثمار، شغل العديد من المناصب القيادية في مؤسسات تجارية رائدة أخرى، حيث كان المدير العام لشركة أجيليتي والمدير المستشار بشركة ويلينغتون للإدارة الدولية في لندن، المملكة المتحدة. والشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالميه (Q8)، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) وأمضى 14 عامًا في مؤسسة البترول الكويتية شغل فيها منصب المستشار العام للمؤسسة، وكان رئيسًا لمكتب مؤسسة البترول الكويتية في واشنطن. وستدير الندوة كيرستن فونتنروز، مديرة مبادرة سكوكروفت للشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، وعضو المجلس الاستشاري لمركز ريكونسنس. شغلت خلال 20 عاما عدة مناصب معنية بشؤون الشرق الأوسط ، حيث شغلت منصب مدير شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض. وعن التعاون الجديدة بين «مركز ريكونسنس» و«نادي هارفارد الكويت» صرح رئيس نادي هارفارد الكويت، الشيخ صباح محمد صباح السالم الصباح «يقوم النادي من خلال المشاركه مع مركز ريكونسنس في هذه الندوة بالعمل على التعاون مع المؤسسات البحثية المحلية، و ذلك تنفيذا لخطة النادي الداعمة للنقاش المثمر حول القضايا التي تخص المجتمع. حيث أننا نؤمن بأهمية العمل الجماعي وما ينتج عنه من آثار إيجابية فيها خدمة للكويت والصالح العام ، ونجد فيما يقوم به مركز ريكونسنس من توفير منصة حوار وبناء جسور تواصل بمستوى مهني عال جانبا مكملا لرؤية نادي هارفارد الكويت، الذي يسعى إلى إقامة علاقات متبادلة بين جامعة هارفارد وخريجيها بشكل خاص والمجتمع الاوسع بشكل عام.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس، عبدالعزيز العنجري، أن المركز تأسس في 2019 وفق رؤية واضحة، وهي أن يكون منصة حوار فعالة للأفكار والآراء المتعددة، ومناقشة مختلف الموضوعات من خلال الندوات وورش العمل، بالإضافة الى إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة، بمشاركة نخب فاعلة في الدوائر السياسية والثقافية والعلمية والأدبية من الكويت والعالم، ونحن سعداء بهذا التعاون المشترك مع نادي هارفارد، ونتطلع إلى أن يكون إنتاج هذه الشراكة المعرفية والثقافية مع أعضاء نادي هارفارد الكويت مصدراً نافعا لعموم المهتمين لما يزخر به النادي من كفاءات وقيادات مهنية.

