«بوبيان» كرَّم متفوقي الثانوية العامة من المكفوفين

مال وأعمال

كرم بنك بوبيان متفوقي الثانوية العامة من الطلبة المكفوفين للعام الدراسي 2019-2020 وذلك في إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه مختلف شرائح المجتمع الكويتي لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يقل دورهم في المجتمع عن بقية الشرائح.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبة صالح البسام: « يدعم بنك بوبيان كل تفوق وإبداع في مختلف المجالات خاصة تلك التى تتعلق بالشباب الكويتي لاسيما من هم في مقتبل حياتهم العلمية والوظيفية وتشجيعهم على الاستمرار بالتفوق في دراسته الجامعية للمساهمة في خدمة كويتنا الغالية في المستقبل».

وأضاف البسام من هذا المنطلق حرص البنك على تكريم الطلبة المتفوقين من فئة المكفوفين لتشجيعهم في الاستمرار على هذا التفوق وإظهار قدراتهم المتميزة في جميع المجالات وعلى جميع الاصعدة العلمية والعملية والرياضية وغيرها وهو ما يحرص عليه بنك بوبيان دائما متمثلا في إدارته العليا التي تؤكد دائما على أهمية دعم ابنائنا ذوي الإعاقة وضروة دمجهم في مجالات الحياة المختلفة.

من جانبه تقدم رئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية المكفوفين الكويتية فهد العنزي بالشكر إلى بنك بوبيان وإدارته العليا قائلا» ليس غريباً على بنك بوبيان هذه المبادرة الطيبة التي بعثت في ابنائنا الطلبة من المكفوفين التحفيز والمثابرة على ضرورة مواصلة النجاح والتفوق متمنياً لهم دوام التوفيق فى حياتهم الدراسية المستقبلية .

واضاف « ان هذا التكريم هو بمثابة رسالى شكر مميزة ستساهم في تحقيق طموحاتهم فى خدمة وطنهم ومحافظتهم فى جميع المجالات» مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

يذكر ان التكريم تم في مقر الجمعية المكفوفين الكويتية بحضور فريق بنك بوبيان من إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية وعدد من أهالي المكفوفين حيث تم تكريم 17 طالباً وطالبة.

والطلاب الفائقين الذين تم تكريمهم هم: - الطالب عبد العزيز سمير العتيبي المركز الأول بمجموع 98%، والطالبة جوري محمد سعد المركز الثاني بمجموع 97% أما المركز الثالث الطالب عبدالله يوسف الأذينة بمجموع 96%.

بجانب عدد من الطلبة المتفوقين وهم: عبد العزيز أحمد شيخون، عبد الرحمن عبدالله العدواني، عبد العزيز فاضل الشطي، عبد الناصر قدور الدعس، محمد حمد العازمي،

جاسم محمد ناجي الشمري، حمود عادل البديوي، حبيب عبد الرحمن ياسر، عبد الرحمن سعيد العضيله، عبد الرحمن علي أحمد، الجوري محمد سعود، د على العتيبي، منى فيصل المطيري، وشهد فلاح ردعان.

