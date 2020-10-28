البدر: 87.93 % نسبة التكويت في «البترول الوطنية»

مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد خالد البدر ان تصنيع الغاز هو أحد أعمال الشركة الأساسية وقد نفذت وتنفذ الشركة مشاريع مهمة لزيادة الطاقة التصنيعية والتخزينية، والتي ستصل بعد الانتهاء من هذه المشاريع الى 3.125 مليارات قدم مكعبة قياسية يومياً، و332 ألف برميل يومياً من المكثفات لافتا الى ان الشركة تملك مصنعاً لاسالة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي، تم افتتاحه في عام 1978، بطاقة انتاجية تبلغ 2.320 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، و226 ألف برميل يومياً من المكثفات.

وقال البدر في كلمته لموظفي الشركة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس شركة البترول الوطنية الكويتية، ففي شهر أكتوبر من عام 1960، وفي عهد أمير البلاد الأسبق الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه، صدر المرسوم الأميري رقم 9، الذي أقر تأسيس الشركة، برأس مال بلغ حينها 100 مليون روبية، أي ما يعادل 7.5 ملايين دينار.

واشار البدر الى ان الشركة تطورت منذ ذلك الحين، واتسع نطاق أعمالها وأنشطتها، وتعددت مهامها، لتصبح واحدة من شركات تكرير النفط البارزة على المستويين الاقليمي والعالمي، وكان من الطبيعي أن يترافق هذا التوسع الكبير في أعمال الشركة مع زيادة متصاعدة في رأس مالها، الذي وصل طبقاً لبيانات السنة المالية الأخيرة الى مليار و587 مليون دينار، وبينما بلغت ايرادات الشركة في سنة التأسيس مليونين و 75 ألف دينار، فقد حققت هذه الايرادات قفزات واسعة، لتصل في السنة المالية الأخيرة الى 7.5 مليارات دينار.

وعلى صعيد الانتاج، بلغت أولى كميات النفط المكرر التي أنتجتها الشركة 64.5 ألف برميل يومياً، وكان ذلك في عام 1969 من مصفاة الشعيبة، فيما يبلغ انتاج الشركة حالياً 616 ألف برميل يومياً، تنتجه مصفاتا ميناء الأحمدي، وميناء عبدالله، ومن المنتظر أن يصل انتاج المصفاتين معاً الى 800 ألف برميل من المشتقات النفطية عالية الجودة، المواكبة لاشتراطات الأسواق العالمية، وذلك بعد التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي الضخم، الذي يجري العمل على استكماله حالياً.

محطات تعبئة الوقود

وذكر البدر ان محطات تعبئة الوقود كانت وماتزال جزءاً لا يتجزأ من أعمال «البترول الوطنية»، حيث حرصت الشركة دائماً على تطويرها وجودة خدماتها، وزيادة أعدادها لسد حاجة مختلف مناطق البلاد من هذه المحطات، بما يلبي التوسع العمراني وزيادة عدد السكان، وقد بدأت رحلة الشركة في هذا الجانب بـ 14 محطة تم استلامها من شركة نفط الكويت في يونيو 1961، ما لبثت أن وصلت في عام 2004 الى 119 محطة، وذلك قبل أن يتم تخصيص بعضها، لتستمر الشركة في تزويد جميع المحطات بالمشتقات النفطية، وعددها الحالي 142 محطة، 43 منها تتبع شركة السور، و42 تتبع شركة الأولى، فيما احتفظت الشركة بملكية 57 محطة، مع تنفيذها خطة مستقبلية طموحة بدأت بالفعل، لانشاء 100 محطة وقود جديدة.

وشدد البدر على أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الشركة في تنفيذ خططها ومشاريعها، وتحقيق تقدمها ونجاحاتها، فقد ظل موظفونا على الدوام محل رعاية الشركة واهتمامها، حيث واكبت الشركة الزيادة الكبيرة في أعدادهم بتوفير العوامل المحفزة لهم، وبيئة العمل المناسبة، التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.

توطين القطاع

وفي نظرة سريعة لمؤشرات التغير في هذا الجانب، يمكن الاشارة الى أن عدد موظفي الشركة في عام 60/ 1961 كان 238 موظفاً، من بينهم 6 كويتيين فقط، وبنسبة 2.52%، بينما يبلغ العدد الاجمالي حالياً 6264، منهم 5508 كويتيين، وهو ما نسبته 87.93%، وفيما يتعلق بأعداد العمالة الوطنية في عقود المقاولين، فقد وصلت نسبتها في سبتمبر الماضي الى 28.5%، وهي نسبة تتجاوز التوجيهات الحكومية بهذا الشأن، وتعمل الشركة جاهدة لزيادتها.

وحرصاً من الشركة على تطوير كفاءة وقدرات ومهارات العنصر البشري، فقد تم التركيز على جانب التدريب، حيث تلقى ما مجموعه 7617 موظفا وموظفة دورات تدريبية داخلية وخارجية خلال السنة المالية 2019/ 2020، في مقابل بدايات متواضعة لبرامج التدريب عام 1965، حيث بلغ عدد المتدربين حينها 75 موظفاً.

منذ نشأتها، لم تدخر «البترول الوطنية» جهدا في الحفاظ على سلامة موظفيها، وممتلكاتها، والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة خاصة بالصحة والسلامة والبيئة، يتم مراجعتها وتطويرها باستمرار، ووفق أحدث المعايير العالمية، وهي تغطي جميع مراحل العمليات والمشاريع والتشغيل الآمن للمنشآت وأمن المعلومات، وغير ذلك من الجوانب ذات الصلة.

مسيرة ناجحة

لقد أردت من وراء تقديم هذا الايجاز أن أضعكم أمام لمحات عابرة وسريعة لبعض التطورات التي مرت بها الشركة على مدار 60 عاماً منذ تأسيسها، وهي مناسبة كنا نود أن نحتفي بها على نحو أفضل، يليق بهذه المسيرة الناجحة والطويلة، غير أن أجواء الحزن التي خيمت على بلادنا بفقد أميرنا الغالي الشيخ صباح الأحمد رحمه الله وأحسن مثواه، حالت دون ذلك، يضاف اليه طبيعة المرحلة الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها على مختلف المستويات، وما تشهده الصناعة النفطية من تحديات صعبة، وهو ما نرجو أن نتجاوزه بسلام قريباً بمشيئة الله.

واختتم البدر كلمته مستذكر بفيض من العرفان والتقدير الأجيال المتعاقبة من العاملين في شركة البترول الوطنية الكويتية، الذين لولا جهودهم وتفانيهم واخلاصهم ما كانت الشركة لتصل الى ما وصلت اليه من مكانة متميزة، وانني على ثقة بأنكم ستواصلون السير على ذات الطريق بكل حماس واخلاص، واضعين نصب أعينكم تقدم ونجاح الشركة، وخير ورفعة وطننا الحبيب.

