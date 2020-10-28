النفيسي: افتتاح «العاصمة» العام المقبل

مال وأعمال

أعلنت شركة الصالحية العقارية عن تقدّم سير أعمال مشروع برج ومجمع «العاصمة» المتعـدد الاستخدامات، والذي يعتبر أحدث وجهة سياحية وتسويقية يتم تطويرها بمستوى ومقاييس عالمية حيث يقع هذا المشروع التنموي الضخم فــي قلب مدينــة الكويــت وسمي بـ «العاصمة» لأنه يعتبر مدينة صغيــرة توفر العديد من الخدمات الرئيسية، الى جانب مختلف وســائل المتعة والترفيه للزوار في مكان واحد، حيث يضم مجموعة من العناصر والمكونات الأساسـية التي تشكل بنيته المميزة، والتي تشمل مجمـع تجـاري، بــرج تجــاري وفنــدق من فئة الخمس نجوم.

وقد قامت شركة الصالحية العقارية (مالك المشروع) بالتعاون مع المكتب العربي للاستشارات الهندسية (Pace)، أحد أكبر الدور الاستشارية الكويتية الرائدة في المنطقة والمتعددة التخصصات، بتطوير التصميم المعماري للمشروع وفق رؤية عصرية وعقارية تتلاءم مع معطيات السوق وتلبي متطلباته وتعيد الرونق والثقل التجاري المعهود لمدينة الكويت كمركز مالي وتجاري للدولة، الى جانب الاشراف على مراحل التنفيذ للمشروع وانجازه بأرقى معايير الجودة العالمية للبناء. وفي هذا السياق، صرح رئيس مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية، غازي النفيسي: «بالرغم من التحديات التي واجهتنا جراء انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد، الا أنه جاري استكمال أعمال المشروع على قدم وساق وفقاً للجداول الزمنية حيث روعي الدفع بعجلة التنفيذ و تسريع وتيرته بصورة تتفادى أثر الجائحة و تحقق الحد الأدنى من التأخير. ويتوقع الانتهاء من المشروع وافتتاحه خلال العام القادم.

وأضاف النفيسي أن مشروع «العاصمة» الجديد سيقدّم تجربة تسويقية وترفيهية فريدة، حيث يتألف المجمع من سرداب و خمسة طوابق تضم مساحات تجارية وترفيهية شاسعة يعلوها فندق Marriott Executive Hotel & Apartments المكوّن من 11 دور منهم 164 جناح مع خدماتهم من مطاعم وقاعات متعددة الأغراض ونادي صحي، يخدمهما مبنيين مواقف للسيارات متعددين الطوابق. أما عن برج العاصمة، فقد أوضح النفيسي أنه يتألف من 54 طابقاً باطلالة مميزة.

ومن جانبه، علق الرئيس التنفيذي للمكتب العربي، المهندس طارق شعيب، قائلاً: «تم تطوير التصميم المعماري لمشروع «العاصمة» وفقاً لأحدث المفاهيم المعمارية الحديثة وملبياً لجميع المتطلبــات التقنيــة والبيئيــة التي تجعــل هــذا الصــرح العقــاري معلم بــارز فــي أفــق مدينـة الكويـت، حيـث روعي توفيـر مسـاحات خضـراء تماشياً لمبادئ التنميــة المســتدامة والتهويــة الطبيعيــة مع اســتخدام أحــدث تقنيــات المباني الذكية لخفــض استهلاك الطاقــة».

أما عن أبرز الانجازات، أكد شعيب أنه يتم اعتماد أحدث نظم وتقنيات البناء العالمية لانجاز المشروع بالمستوى العالمي المطلوب. حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الانشائية لأدوار المجمع التجاري، وجاري استكمال الأعمال الانشائية للبرج، مع الاستمرار في أعمال التركيبات الفنية والتقنية وأعمال التشطيبات الفاخرة للواجهات.

ومن بين العناصر المعمارية الداخلية للمجمع، بيّن شعيب عدم اغفال العنصر المائي بتصميم المشروع وذلك ممثلاً باقامة شلال بطول ثلاث طوابق يقع بين المقاهي والمطاعم الفاخرة، اضافة الى مصاعد بانورامية مطلة على المجمع بأكمله، فضلاً عن الارتفاعات العالية للطوابق التي تمنح الزوار شعوراً بالفخامة والهيبة، مع انسيابية في مسارات الممرات الداخلية المتموجة والمتناغمة مع حركة الضوء.

وفي الختام، أشار النفيسي الى حرص القائمين على المشروع بالالتزام بكامل تطبيقات الأمن والسلامة داخل موقع العمل وفقاً للمعايير الدولية، مع التركيز على اتباع كافة التدابير الوقائية والاحترازية لتفادي العدوى بفيروس كورونا بين العاملين، مؤكداً على التزامهم بالتقيد بارتداء قناع الوجه، النظارات الواقية أو واقي الوجه، سترات وأحذية السلامة، بالاضافة الى مراعاة توجيهات التباعد الاجتماعي.

