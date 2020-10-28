العجيل: إصلاح اختلالات الأجور ضرورة مُلحة

مال وأعمال

اشاد المستشار المالي والخبير الاقتصادي خالد العجيل، باقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية، واصفا اياه بالانجاز الايجابي، مطالبا بتطبيق رقابة صارمة علي جلب واستقطاب العمالة الوافدة والقضاء علي ظاهرة الاتجار بالاقامات والهوامير التي تقف وراءها.

واكد أن اعادة النظر في قطاع العمل يتطلب تحقيق التوازن وتوطين الوظائف وفتح المجال يشكل أوسع للكوادر الوطنية.

واضاف فى تصريح صحفي ان محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تكرس عدم الجدية في تحفيز مشاريع القطاع الحر التي تحقق رؤية «كويت جديدة 2035» التي تستند الى الدور الريادي للقطاع الخاص والمشاريع التي يقوم بتنفيذها في العملية التنموية للبلاد،لافتا الي أن دعم القطاع الخاص يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للقوى العاملة الوطنية.

وقال العجيل ان اعداد برامج فاعلة لاصلاح اختلالات سوق العمل ومواجهة التشوهات في هياكل الاجور بين القطاعين العام والخاص تعتبر من اهم اليات اصلاح القطاع،موضحا أن تأهيل وتدريب قوى العمل الوطنية يساعد علي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .

وأشار الي أن حل هذه القضية يكمن في تطوير فرص العمل بشكل محترف مع ضرورة احداث نقلة نوعية في مكونات سوق العمل المحلي والتفكير في اطر حديثة ومبتكرة لحل هذه المشكلة، منوها الي أن تطوير الأساليب والمهارات المهنية الحديثة يؤدي الي تحسين قوة العمل في قطاعي السوق.

وألمح العجيل الي أن فيروس كورونا كشف عن مدى جسامة التأخر في معالجة العديد من القضايا ابرزها التركيبة السكانية، لافتا الي أن التركيز بشكل أساسي على تنظيم النمو السكاني سيكون له مردود ايجابي لصالح المواطنين، لاسيما ان احدث الاحصاءات الرسمية اظهرت أن عدد سكان الكويت يبلغ حاليا 4 ملايين و700 ألف نسمة نسبة المواطنين منهم 30% فقط.

واكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم الاضرار بالقطاعات الاقتصادية التي تحتاج الى العمالة الفنية الماهرة والمدربة، خصوصا في المهن والحرف التي تعزف عنها العمالة الوطنية تجنبا لحدوث فجوة في قطاع العمل

ودعا العجيل الي ضرورة وضع حلولا سريعة وحقيقية لظاهرة هجرة الاستثمارات والتفكير بشكل علمي ومدروس في اعادة رؤوس الاموال للسوق المحلي مع جذب وتحفيز الخبرات الأجنبية الماهرة للسوق واعادة النظر في أسباب هروب المستثمرين للدول المجاورة حتي نتمكن من تنمية وايجاد فرص عمل جديدة تواجه احتياجات السوق.

