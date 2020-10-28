دبي تدشن سوق «ناسداك»

مال وأعمال

كتب ولي عهد امارة دبي «حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم» على تويتر امس أن دبي ستدشن «سوق ناسداك دبي للنمو» لمساعدة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على استقطاب المستثمرين وتمويل مشاريعها.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة دبي ان سوق ناسداك دبي للنمو ستسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالادراج اذا كانت قيمتها تقل عن 250 مليون دولار، مع حد أدنى للتشغيل قدره عام، بالمقارنة مع ثلاثة أعوام في سوق ناسداك الرئيسية بدبي. وأضاف أن ناسداك دبي تتعاون مع كيانات حكومية، والمناطق الحرة في الامارات وشركات استشارية خبيرة كشركاء لتدشين سوق النمو في أوائل 2021.

