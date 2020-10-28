إشكالات المشاريع الصغيرة في ساحات المحاكم

مال وأعمال

قال رائد الأعمال والناشط في مجال المشاريع الصغيرة عبد العزيز المبارك انه كان على الحكومة والتي ظهر جليا عدم امتلاكها لأية رؤية خاصة بتنشيط وتحفيز الاقتصاد أن تستعين بتجارب الدول المجاورة في دعم الاقتصاد بها، حيث إن الكويت تعد الوحيدة التي تخلت عن دعم القطاعات الاقتصادية بها بين دول المنطقة.

وأشار إلى ان الحكومة لم تضع في حسبانها المشاكل التي قد تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب إجراءات الإغلاق والتي وصلت الآن تداعياتها إلى المحاكم بسبب الشكاوى المتعددة سواء من أصحاب العقار أو من الموظفين العالمين لديها.

