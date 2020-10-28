209 ملايين دينار إيرادات «stc» خلال 9 أشهر

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «stc»، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020. حيث بلغ اجمالي الايرادات نحو 209 ملايين دينار والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نحو 57.9 مليون دينار، كما بلغ صافي الربح 27.5 مليون دينار وربحية السهم 55 فلس واجمالي الموجودات بلغت 411.9 مليون دينار، وبلغت حقوق المساهمين 217.8 مليون دينار وبلغت القيمة الدفترية للسهم 436 فلساً، وبلغ عدد قاعدة العملاء نحو 1.84 مليون عميل.

وفي هذه المناسبة صرح د. محمود عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: «شهد قطاع الاتصالات خلال الربع الثالث من عام 2020 انتعاشاً تدريجياً فيما يتعلق بالنتائج التشغيلية والمالية للشركة في ظل استمرار التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية الحالية جراء فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في معظم القطاعات.

ومنذ بداية الأزمة، حرصت «stc» على دعم جميع شرائح المجتمع الكويتي خلال تلك الفترة عبر إطلاق سلسلة من المبادرات الاجتماعية والتي تنطوي على دعم أنشطة الدولة الوقائية في مجال الصحة والسلامة والتوعوية الاجتماعية. كما تعاونت «stc» مع بعض الجهات الحكومية والشركات الطبية بشأن سبل الوقاية من الأمراض المعدية إضافةً إلى اتخاذها لعدد من التدابير والإجراءات الاحترازية بغرض الوقاية تبعاً للإرشادات والتعليمات الصحية التي نصت عليها وزارة الصحة وتبنيها لأفضل معايير السلامة وغرسها في ثقافة أداء العاملين لديها لتقديم خدمات ذات جودة عالية تتفق مع الإجراءات الكفيلة بحماية عملائها والعاملين لديها.

وبالإضافة إلى ريادتها في توفير حلول رقمية وتقنية متكاملة ومتطورة ومبتكرة للأفراد والشركات على حد سواء طوال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، تمكنت «stc» من تحقيق هذه النتائج من خلال اعتماد نموذج تشغيلي مرن بالإضافة إلى مرونتها بتطبيق استراتيجية الشركة للتحول الرقمي وتقديم حلول تقنية متكاملة بما يخدم توجهات حكومة الكويت فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي للأفراد والشركات. وقد حرصت «stc» على الاستفادة من شبكة الجيل الخامس لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية، والتي أصبحت تشكل جزءاً كبيراً من الأنشطة اليومية للمجتمع الكويتي، كما تمكنت «stc» من تلبية الطلب المتزايد على شبكات النطاق العريض العالية السرعة في أعقاب أحدث القرارات الحكومية المتعلقة بمتابعة السنة الدراسية الحالية من خلال منصات الإنترنت بالإضافة إلى توجه الشركات إلى الحلول الرقمية والسحابية».

وتعليقاً على إعلان النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، قال د. عبدالرحمن: «بلغت إيرادات «stc» 209 ملايين دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقارنةً مع 215.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. ومن جهة أخرى، بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 57.9 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقارنة مع 60.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2019. كما وصل هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 27.7% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقارنة مع 27.9% من العام السابق. وبالتالي، أثمرت هذه النتائج عن تحقيق صافي ربح بلغ 27.5 مليون دينار (ربحية السهم 55 فلساً) وبهامش ربحية 13.1%.

وأشار د. عبدالرحمن: لقد عكست النتائج المالية لـشركة «stc» خلال فترة التسعة أشهر الأولى لعام 2020، قدرتها على المنافسة وتعزيز مكانتها كثاني أكبر شركة اتصالات من حيث حصتها السوقية من حجم الإيرادات في قطاع الاتصالات الكويتي بحصة سوقية تصل إلى حوالي 35%. ومع استمرار التداعيات والتحديات التي نواجهها جراء أزمة كورونا، نعمل في «stc» على تفعيل برنامج لخفض التكاليف وذلك للوصول إلى أفضل النتائج وتعزيز الربحية عبر اعتماد سياسة مالية متزنة وفعالة على صعيد النفقات التشغيلية والرأسمالية».

وتعليقاً على الأداء الربع سنوي للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، صرح المهندس مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: «شهدت النتائج المالية للشركة نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي لتصل إيرادات الربع الثالث من عام 2020 إلى 72.6 مليون دينار مقارنة مع 64.2 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2020 أي بنسبة نمو 13%. كما سجل الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نمو بنسبة 16.3% حيث بلغ 22.0 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع 18.9 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2020، في حين ارتفعت الأرباح الصافية للفترة نفسها إلى 11.6 مليون دينار مقارنة مع 9.3 ملايين دينار وبنسبة نمو وصلت إلى 23.7%.

وقد حققت الشركة هذه النتائج على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث استطاعت «stc» أن تحقق مستويات جيدة في الإيرادات بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة مضافة لعملائها وعوائد أفضل لمساهميها.

وحول المركز المالي للشركة كما في 30 سبتمبر 2020، بلغت إجمالي موجودات الشركة في نهاية الفترة 411.9 مليون دينار كما بلغ إجمالي حقوق مساهمي الشركة 217.8 مليون دينار لتصل القيمة الدفترية للسهم إلى 436 فلساً بالإضافة إلى ذلك تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط. هذا وقد بلغت قاعدة العملاء 1.84 مليون عميل في نهاية شهر سبتمبر 2020».

وأضاف الحربي قائلاً: «لقد شهد الربع الثالث من عام 2020 إطلاق العديد من العروض والخدمات التي تصب في مصلحة العملاء من الأفراد والشركات، حيث تم إطلاق خدمة الربط الاحتياطي لخدمات الاتصال بالإنترنت، في خطوة إضافية إلى جانب سلسلة من العروض والخدمات الاستثنائية التي تمنحها «stc» للعملاء من الشركات وقطاع الأعمال لتجنبهم أي ضرر قد ينتج عن انقطاع خدمة الربط الأساسية، آخذين بعين الاعتبار التحديات المختلفة التي تواجه الشركات وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل تحقيق العودة الطبيعية لسير الأعمال.

