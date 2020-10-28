اختاروا صفوة الرجال

آراء

لا شك ان الاستقرار والابتعاد عن التأزيم السياسي من المطالب الرئيسية في المرحلة المقبلة وذلك من أجل تحقيق معالجة شاملة للقضايا العالقة ووضع الحلول المتكاملة لها، كما يستلزم الوضع الراهن صدور جملة من التشريعات تصب في مصلحة تحسين موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد المستشري في الدولة، بالاضافة الى تطوير الخدمات الأساسية في الدولة واختيار المرشح الأصلح والأكفأ والأجدر لتمثيل الشعب خير تمثيل تحت قبة مجلس الأمة بعيدا عن المصالح الشخصية وان يضع الناخب مصلحة الكويت نصب عينيه اثناء الادلاء بصوته تبعا لتلك المصلحة وليس لأي اعتبارات اخرى. كما ان الاصلاح المنشود والعهد الجديد يستدعيان المصالحة الشاملة بين الكتل السياسية والحكومة ونبذ الخلافات وتوحيد الاهداف والتوجهات وتحقيق العدالة والمساواة وتطبيق القانون، علاوة على المطالبة بصيانة القوانين المقيدة للحريات فهذه القوانين التي منشؤها قصر النظر لم تكن سوى مصائب مصنوعة أضيفت الى آلامنا الطبيعية التي ترانا مكرهين على احتمال وطأتها وستنقلب نتائج القوانين التي وضعت ضد واضعيها بالتدريج والتاريخ حافل بمثل هذا. كما ان هناك ظاهرة يجب التخلص منها وهي جريمة شراء الاصوات التي جعلت عاداتنا الانتخابية والسياسية أمرا لا يطاق وأدت الى الاجحاف في سير الادارة وتطبيق القوانين واحلت المحسوبية محل الحق والانصاف، ونشرت الفوضى في دواوين الدولة، فقد حان الوقت الذي يجب فيه ان يحرر النواب ربقة الاستعداد المكرهة اياهم على مداراة الشهوات في سبيل كراسيهم، وقد حل الزمن الذي يقتضي ان يتصف في النظام النيابي بشيء من الكرامة والاخلاق.