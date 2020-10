نيكول كيدمان تعود إلى الشاشة الصغيرة مع «The Undoing»

إضاءات

بعد النجاح الكبير لمسلسل «Big Little Lies»، يعود كاتب السيناريو الأميركي ديفيدا. كيلي بعمل جديد يحمل عنوان «The Undoing»، وهو مسلسل قصير من بطولة نيكول كيدمان يتمحور حول جريمة تهز المجتمع المخملي لكن في نيويورك هذه المرة.

وثمة أوجه شبه عدة بين العمل الجديد الذي انطلق بثه الأحد عبر «HBO» في الولايات المتحدة، و«Big Little Lies» الذي فاز في موسمه الأول بأربع جوائز «غولدن غلوب» وثماني جوائز «ايمي».

ومن بين مواضع التشابه هذه، وجود مجتمع مصغر قائم على المال وقواعد سلوكية محددة بدقة، تدخل اليه جهة خارجية وتضرب استقرار المنظومة برمتها، لتُكشف بعدها الأسرار واحدا تلو الآخر وتسقط الأقنعة. كذلك، يشكل المسلسل الجديد عودة نيكول كيدمان التي فازت بجوائز عن دورها المركب في «Big Little Lies وتؤدي كيدمان في «The Undoing» شخصية غريس فريزر المعالجة النفسية التي تلعب دوراً مركزياً في القصة، فيما كانت البطولة جماعية أكثر في «Big Little Lies».

وأوضحت كيدمان المشاركة في انتاج المسلسلين لقناة «فوكستل» الأسترالية أن العمل الجديد «يتمحور بشدة على المسار النفسي لهذه المرأة». أما الممثل البريطاني هيو غرانت الذي يؤدي دور زوجها، فاعتبر في تصريحات لشبكة «HBO» أن المسلسل الجديد هو «عمل تشويقي على الطريقة الاسكندينافية، مع لغز كبير آمل بأن يؤتي بالنتيجة المرجوة منه». وتتجلى اللمسة الاسكندينافية خصوصاً من خلال المخرجة الدنماركية سوزان بير («براذرز» والمسلسل القصير «ذي نايت مانجر») ويحضر ديفيد ا. كيلي مؤلف الكثير من المسلسلات الناجحة بينها «آلي ماكبيل» و«غولياث»، لمسلسل قصير جديد بمشاركة نيكول كيدمان أيضا، مقتبس من رواية «ناين برفكت سترينجرز» لليان موريارتي.