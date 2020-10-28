محسن يُخرج عملاً درامياً جديداً يضم روايات الأديب نجيب محفوظ

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يشارك المخرج والمؤلف تامر محسن في اخراج مسلسل جديد يحمل اسم القاهرة يضم 5 من أشهر روايات الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ويتعاون فيه مع السيناريست مريم نعوم وهو من انتاج شركة iProductions ومن المقرر عرضه في عام 2022.

المسلسل الجديد يتألف من عدة مواسم وسيتضمن الموسم الواحد 8 حلقات تتناول احدى الروايات الشهيرة للأديب نجيب محفوظ، ويعد أحدث الأعمال الفنية التي تتناول روايات الأديب المصري الذي أُقتبست رواياته في أكثر من 140 عملاً فنياً متنوعاً ما بين أفلام روائية وقصيرة ومسرحيات ومسلسلات، عربية وعالمية، وحصدت هذه الأعمال عشرات الجوائز.

وشهد عام 2020 نشاط ملحوظ للمخرج تامر محسن تضمن حلقاته من مسلسل نمرة اتنين الذي يضم نجوما من أنحاء العالم العربي، حيث أخرج قصة بعنوان اللي يصير ببيروت.. بيضل ببيروت من بطولة نيللي كريم وعادل كرم، كما يعمل على مسلسل تقاطع طرق (اسم مؤقت) والمقرر عرضه في رمضان 2021 ليعيد النجمة منى زكي للدراما الرمضانية بعد غياب 5 سنوات.

تامر محسن مخرج بدأ رحلته مع الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل بدون ذكر أسماء عام 2013 من تأليف وحيد حامد، ولاقى نجاحا جماهيريا واستحسانا نقديا كبيرين. ليعقبه بمسلسل تحت السيطرة في الموسم الرمضاني 2015؛ ليتناول قضية الادمان بمعالجة دقيقة وجديدة ومؤثرة، ثم أخرج وكتب مسلسله هذا المساء في الموسم الرمضاني 2017 ليتعرض لوسائل التكنولوجيا وأخطارها محققا نجاحا أكبر من سابقيه، ويحصد جوائز أفضل مخرج وسيناريو ومسلسل في جوائز نقابة المهن التمثيلية لدراما 2017.

