راغب علامة يُحضِّر لعمل جديد

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يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لطرح أغنية جديدة، يقوم هذه الأيام بالتحضير لها، حيث انها ستكون باللهجة اللبنانية، ويتعاون خلالها علامة مع ايلي سابا، الذي يقوم بكتابة كلمات الأغنية وتوزيعها أيضا، كما يتعاون مع الملحن وسام الأمير.

وحتى كتابة هذه السطور لم يستقر الفنان راغب علامة على اسم لأغنيته الجديدة، حيث انه من المقرر أن ينتهي من تسجيلها في خلال هذه الأيام، وسيقوم بطرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المنصات عبر الانترنت، وذلك في خلال أسبوعين من الأن.

يذكر أن الفنان راغب علامة طرح مؤخرا فيديو كليب أغنية «انتوا أملنا»، وهي من كلمات الشاعر الغنائي نزار فرنسيس، ومن ألأحان جان ماري رياش، وهي من اخراج سامي صعب، وقدمها علامة لتوعية جمهوره من تداعيات فيروس كورونا.

