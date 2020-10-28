تايلور سويفت: ألبوم «فولكلور» يتصدر مبيعات 2020 بمليون نسخة

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عاد أحدث ألبومات المغنية تايلور سويفت، بعنوان «فولكلور»، الى تصدر قائمة المبيعات الأميركية، ليصبح أول ألبوم غنائي يسجل رقما قياسيا من حيث بيع أكثر من مليون نسخة في عام 2020.

وسجلت النجمة ألبومها أثناء فترة الاغلاق، وطُرح في الأسواق مفاجأة للجمهور في أغسطس الماضي.

ويوصف الألبوم بأنه الأفضل تصنيفا في حياتها المهنية، وثمة توقعات بأن يحصد عددا كبيرا من ترشيحات جوائز «غرامي» الموسيقية الشهر المقبل.

وبحسب احد المواقع باع ألبوم «فولكلور» 57 ألف نسخة الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، ليسجل اجمالي مبيعات تجاوزت مليون نسخة.

وكان ألبوم سويفت السابق، بعنوان «عاشق»، قد سجل رقما قياسيا أيضا والوحيد الذي بيع منه مليون نسخة في الولايات المتحدة عام 2019.

ويعد ألبوم «فولكلور» الألبوم التاسع للنجمة من حيث تحقيق هذا النجاح، بالاضافة الى جميع ألبوماتها، واصدار نسخة عيد الميلاد بعنوان «مجموعة تايلور سويفت للعطلة»، اذ سجلت كل منها مبيعات تجاوزت مليون نسخة.

وكانت المغنية، البالغة من العمر 30 عاما، قد أعلنت عن أحدث ألبوماتها قبل 12 ساعة فقط من طرحه في 23 أغسطس الماضي.

وقالت سويفت، التي كان من المقرر مشاركتها كنجمة رئيسية لمهرجان «جلاستونبيري بيراميد» في يونيو الماضي: «معظم الأشياء التي خططت لها هذا الصيف لم تحدث في النهاية». وأضافت لمعجبيها قبل أن تكشف عن طرح ألبوم فولكلور: «لكن هناك ما لم أخطط له خلال هذا الاضطراب»، وقالت حينها ان الألبوم سيحتوي على «أغنيات صببت فيها كل أهوائي، وأحلامي، ومخاوفي، وتأملاتي».

وتصدّر الألبوم بيانات الأسواق البريطانية والأميركية في الأسبوع الأول من اصداره، ليصبح الأكثر مبيعا هذا العام بحلول منتصف سبتمبر.

وفي وقت لاحق من الشهر الحالي، تخطت سويفت أيضا النجمة ويتني هيوستن من حيث مبيعات الأسابيع التراكمية، لتحتل المركز الأول على خارطة «بيلبورد- 200» باجمالي 47 أسبوعا على القمة.

وكانت هيوستن قد سجلت 46 أسبوعا تراكميا، بينما احتلت أديل المركز الثالث بـ 34 أسبوعا.

وكان الألبوم قد عاد ليحتل المركز الأول هذا الأسبوع، بعد أن بدأت النجمة بيع نسخ تحمل توقيعها عبر متجرها على الانترنت مقابل 25 دولارا للنسخة.

وقالت مازحة على تويتر ان المعجبين يمكنهم الحصول على هدية اضافية عند الشراء.

وأضافت: «الى جانب القرص المضغوط الموقع عليه، قد يحصل بعض المشترين المحظوظين لهذا الألبوم على شعر قطط مجاني عالق داخل الصفحات».

