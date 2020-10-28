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العامري: الأغنية الجديدة تحمل أفكاراً موسيقية متطورة


جدد الفنان عبد المنعم العامري تعاونه مع أشعار خالد بن طناف المنهالي بعدما انتهى من تسجيل عمل وطني جديد وضخم من جميع أركانه كلمة ولحنا وتوزيعا موسيقيا، والذي يحمل تعاوناً جديداً في الألحان مع الملحن خالد ناصر، واشراف عام صلاح الكندي.
وقد تم تنفيذ موسيقى الأغنية في الستوديوهات الصوتية ما بين العاصمة أبوظبي ومدينة دبي، من توزيع زيد عادل، بحيث ستحمل الأغنية مجموعة من الأفكار الموسيقية الجديدة على صعيد الأغنية الوطنية.
وأبدى العامري حماسه الشديد لموعد طرح العمل الجديد الذي سيتم الكشف عن عنوانه بعد الانتهاء كليا من تجهيز الأغنية وتنفيذ الفيديو كليب المخصص له، لعرضه عبر القنوات الفضائية وقناة عبد المنعم العامري الرسمية في اليوتيوب، والذي سيحمل مفاجآت متعددة، مؤكدا أن الأغنية تحمل كلمات رائعة جدا.


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