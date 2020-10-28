لقاح أكسفورد حقَّق استجابة مناعية لدى كبار السن

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لندن- الوكالات: أظهر لقاح فيروس «كورونا» الذي تعكف جامعة أكسفورد على تطويره، استجابة مناعية لدى كبار السن والشباب مما يرفع الآمال في الخروج من الكآبة والدمار الاقتصادي الناجم عن الفيروس القاتل. وذكرت شركة صناعة الأدوية البريطانية «أسترازينيكا»، التي تساعد في تصنيع اللقاح، أن اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد يؤدي أيضًا إلى استجابات سلبية أقل بين كبار السن. ويُنظر إلى اللقاح الناجح على أنه عامل تغيير لقواعد اللعبة في المعركة ضد فيروس «كورونا»، الذي أودى بحياة أكثر من مليون و115 ألف شخص، وأغلق قطاعات من الاقتصاد العالمي وقلب الحياة الطبيعية رأساً على عقب لمليارات البشر.

وقال متحدث باسم الشركة «من المشجع أن نرى أن استجابات المناعة كانت متشابهة بين كبار السن والشباب، وأن التفاعل كان أقل لدى كبار السن، حيث تكون شدة مرض «كوفيد-19» أعلى».

وأضاف أن «النتائج تزيد من بناء مجموعة الأدلة الخاصة بسلامة ومناعة اللقاح»، وفق ما ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، امس.

ولم تقدم «أسترازينيكا» تفاصيل كاملة عن اللقاح، وبشأن متى ستنشر نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية المتعقلة باللقاح، والتي ستظهر ما إذا كان اللقاح يعمل بشكل جيد بما يكفي قبل اعتماده على نطاق أوسع. ومن المتوقع أن يكون لقاح أكسفورد الأول من نوعه الذي تطوره شركات الأدوية الكبرى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية، إلى جانب لقاح آخر من «بفايزر وبيوتك». وتعتبر الأخبار التي تفيد بأن كبار السن يحصلون على استجابة مناعية من اللقاح إيجابية لأن جهاز المناعة يضعف مع تقدم العمر، وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة من الفيروس. وإذا نجح اللقاح، سيسمح للعالم بالعودة إلى قدر من الحياة الطبيعية بعد الوباء.

