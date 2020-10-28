نور الغندور: اللهجة المصرية منحتني الثقة والجرأة في الأداء

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في اطار المشاركة الفعالة التي تقوم بها الفنانة نور الغندور ضمن شخصيتها التي تقوم بها في مسلسل «دفعة بيروت» والتي تجد صداها من خلال متابعة عدد كبير من الجمهور لمسارها في العمل مع زملائها المشاركين.

والمسار الذي تسير عليه نور في العمل مع زميلها مهند الحمدي حيث تواجه قصص الحب والعلاقات في كثير من الأحيان عثرات ومشاكل غير متوقعة هذا ما يواجه علاقة شخصيتي منصور وجميلة وستكون ثالثة أبطال هذا الخط الدرامي ليالي دهراب التي تطل في شخصية «حصّة» الأخت غير الشقيقة لجميلة من والدها ووالدتها كويتية الجنسية. وفي ضوء تقديمها للشخصية أكدت نور الغندور من جانبها قائلة : ان الشخصية التي قدمتها هي شخصية شابة والدها كويتي وأمها مصرية وقد أعطاني استخدام اللهجة المصرية ثقة وجرأة في الأداء هذه المرّة، مؤكدة أن «قصة الحب بين جميلة ومنصور ستكون مؤثرة ومختلفة عن كل التوقعات، بسبب أمور ترتبط بشخصيات موازية. يذكر أن العمل يجمع بين شخصيات أخرى كثيرة، تتقابل وتتباعد ضمن سياق الدراما، لكل عالمه وحياته وارتباطاته، ومن بين هؤلاء شخصية نورية التي تقدمها لولوة الملا، حيث تكاد تكون الوحيدة في العمل التي تمزج بين الكوميديا والتراجيديا.

يذكر ان «دفعة بيروت» وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي وإنتاج مشترك بين «إيغيل فيلم» و«جوي برودكشن» وبطولة ممثلين من مختلف الدول العربية والخليجية، منهم فاطمة الصفي، حمد أشكناني، ذو الفقار خضر، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، ليالي دهراب، روان مهدي، يارا قاسم، ناصر الدوسري، سارة أبي كنعان، أنس طيارة، وائل منصور، يوسف البلوشي، مروى الأطرش، وآخرون.

